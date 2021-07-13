Возвращение останков генерала империи Наполеона

"Во вторник в аэропорту Ле Бурже проходит официальная церемония встречи останков генерала Гюдена, погибшего в 1812 году во время Русской кампании. Инициатором проведения церемонии стал Пьер Малиновский, француз, известный своей близостью к российской власти", - пишет журналистка Le Figaro Амори Кутансе Первенкьер.

"На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ле Бурже гроб генерала Гюдена, погибшего в 1812 году во время Русской кампании, во вторник встретит министр по делам памяти и ветеранов Франции Женевьева Дарьесек. Возвращение этого генерала Первой империи происходит с почестями. В верхах даже упоминалось о его захоронении в Доме Инвалидов (известный архитектурный памятник Парижа, включающий комплекс зданий - больницу, учреждение для проживания ветеранов, музеи, собор и военный некрополь. В соборе Дома Инвалидов находится гробница Наполеона. - Прим. ред.)".

"У истоков этой инициативы стоит Пьер Малиновский, скандальная персона, близкая как к Кремлю, так и к французским ультраправым кругам. Он горы сдвинул, чтобы сделать возвращение генерала Гюдена медийно-политическим событием, несмотря на настороженность французского правительства. Поставленная им цель носит двойственный характер: способствовать своим собственным исследованиям по поиску тела генерала, а также добиться дипломатического переворота, который сблизил бы Москву и Париж. Пьер Малиновский, бывший военный, бывший помощник Жана-Мари Ле Пена, сейчас является президентом Фонда развития русско-французских исторических инициатив. Он говорит, что близок к Дмитрию Пескову, пресс-секретарю Владимира Путина, а также к Брюно Роже-Пети, нынешнему советнику Эммануэля Макрона по историческим вопросам. Благодаря его связям тема Гюдена могла обсуждаться в ходе бесед между президентами Франции и России в форте Брегансон в августе 2019 года", - - предполагает издание.

(...) В отношении возвращения генерала Гюдена Пьер Малиновский (...) "видел в этом возможность воздать ему почести в Доме Инвалидов, однако в Елисейском дворце быстро отклонили такую идею. Поводом послужил "санитарный кризис, Навальный и то, кем я являюсь", - уверяет он. Его активность раздражает Министерство иностранных дел Франции, которое не хочет ассоциировать себя с этим "вольным стрелком". Однако это его не останавливает. 23 июня он провел в России церемонию, на которой останки генерала были официально переданы сотрудникам французского консульства с участием добровольцев, одетых в костюмы империи Наполеона. Малиновский хочет репатриировать тело генерала Гюдена, с согласия французских властей или без него", - говорится в статье.

"Для этого он нанял частный самолет Airbus "через российского олигарха Андрея Костина", рассказал он Le Figaro. "Мне пришлось найти лазейку в законе. Поскольку это археологическая находка, Франция должна была сделать официальный запрос. Поскольку она этого не сделала, мы сделали запрос через его потомков. Это как если бы мы репатриировали члена семьи". Поначалу французские власти держались подальше от этой инициативы, о чем сожалеют родственники генерала. "Важно, чтобы он был похоронен должным образом. Это очень странно, Гюден погиб, стараясь вырвать победу у русских, однако они воздают ему больше почестей, чем Франция, то есть враг признает ценность противника больше, чем его страна", - с сожалением говорит его прямой потомок Альберик д'Орлеан. Вопреки всем ожиданиям, Пьеру Малиновскому в конечном счете удается привезти в Ле Бурже Женевьеву Дарьесек. "Я считаю это очень респектабельным, они чтят память генерала Гюдена. Это также отличный жест в отношении Наполеона", - радуется он.

(...) "В своей книге "В поисках утраченной гробницы: по стопам Наполеона и генерала Гюдена в России" (издательство Le Cherche Midi) Пьер Малиновский утверждает, что в какой-то момент получил согласие Елисейского дворца по поводу захоронения генерала в Доме Инвалидов. "Хорошо, пусть генерал Гюден возвращается домой. Президент Макрон подписал. Это будет в начале 2020 учебного года. Он будет похоронен в Доме Инвалидов в ходе церемонии, достойной того, каким великим человеком он был". Как сообщается, это написал ему советник президента по историческим вопросам Брюно Роже-Пети. В конечном счете эта гипотеза была опровергнута", - отмечает автор публикации.

"Возникает вопрос: где похоронить генерала Гюдена? Статья в Le Parisien подлила масла в огонь. В ней мэр Монтаржи, родного города Гюдена, Бенуа Дижон (партия "Республиканцы") отказывался от его захоронения. "Я удивлен, мы не отправляли ему запрос", - сказал Альберик д'Орлеан.

(...) "В разговоре с Le Figaro мэр Монтаржи удивился, что по этому поводу возникла полемика: "Никто не просил нас принимать его". Он указал на "крайне правые сети" и выразил сомнения в подлинности тела: "Похоже, что это какое-то пустое дело. Я поклонник Наполеона, но давайте не будем поддаваться манипуляциям Кремля". Захоронение может состояться в Сен-Морис-сюр-Аверон (департамент Луаре), где находится семейная усыпальница. "Здесь установлен памятник членам его семьи. Гюден - исключительная семья с четырьмя генералами в двух поколениях начиная от Революции. Он окажется в хорошей компании", - сказал Альберик д'Орлеан.

(...) "Недавно вновь всплыла гипотеза о захоронении в Доме Инвалидов. С двумя датами: 22 августа, годовщина смерти Гюдена, или 2 декабря, день победы в битве под Аустерлицем. На данный момент, Елисейский дворец хранит молчание. А пока тело генерала будет охранять похоронное бюро. "Это недолговременное решение", - все же утверждает Альберик д'Орлеан.