Во Франции Макрон начинает преследование непривитых

"За два дня до национального праздника Республики 14 июля президент Франции вечером в понедельник объявил о возвращении чрезвычайного положения в области здравоохранения и всеобщей мобилизации на вакцинацию. В качестве объектов этих мер выступят непривитые люди, которые вскоре станут изгоями во многих общественных местах", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Ришар Верли.

"Вспомним принцип "Мы ведем войну против вируса, этого невидимого врага", который выдвинул Эммануэль Макрон в марте 2020 года, накануне первого карантина. На этот раз речь идет о еще одной войне, которую президент Франции решил начать уже без использования этого термина, возобновив со вторника чрезвычайное положение в области здравоохранения, отмененное с 1 июня: это война против невакцинированных, которые с начала августа не получат доступ во многие общественные места и транспортные средства", - указывает автор статьи.

"Парламент, созванный на внеочередную сессию 21 июля, обсудит законопроект, требующий использования санитарного пропуска, доступного в бумажном виде или через французское приложение Tous anti Covid, который будет обязательным для доступа в рестораны, кафе, общественные места, поезда или самолеты, в то время как непривитые люди из зарубежных стран, отнесенных к группе риска, будут подвергнуты "принудительной изоляции". Конкретный вопрос о посетителях из Евросоюза и Шенгенской зоны, включая Швейцарию, не поднимался, но фактически французское правительство в течение нескольких дней препятствовало поездкам своих граждан в Испанию и Португалию, две страны, пострадавшие больше, чем ЕС в среднем", - говорится в статье.

"В будущий законодательный текст предполагается внести еще одно серьезное изменение: обязательная вакцинация для персонала медицинских учреждений, как лечащего, так и специалистов по уходу за больными, и для немедицинского персонала, который контактирует с уязвимыми людьми, - пишет Le Temps. - Начиная с 15 сентября будут проводиться проверки и вводиться санкции, заявил президент Франции. При этом он упомянул о вероятности всеобщей обязательной вакцинации в будущем: "Когда наука предлагает нам средства защиты, мы должны их использовать, - аргументировал Эммануэль Макрон. - Мы должны перейти к вакцинации всех французов [...] Мы должны задаться вопросом об обязательной вакцинации".

(...) "Для своих санитарных мер Эммануэль Макрон выбрал мишень: это непривитые, против них объявлена "всеобщая мобилизация". Это предпочтительный выбор по сравнению с другим рассматриваемым решением, в то время, когда наблюдается быстрый рост заражений, связанных с вариантом Дельта: полный или частичный повторный карантин в наиболее зараженных территориях. Только два заморских департамента Франции, Гваделупа и Реюньон, будут подвергнуты ограничительным мерам на этой неделе, с введением комендантского часа. Ничего подобного не вводится для других регионов, хотя решение об ограничении передвижения по той или иной территории можно было бы принять гораздо легче с возвращением чрезвычайного положения в области здравоохранения, когда некоторые департаменты, такие как Восточные Пиренеи, уже восстановили обязательное ношение маски на открытом воздухе (с начала июля положительные результаты тестов на коронавирус увеличились в пять раз)", - рассуждает журналист.

"Показательный момент, также призванный оказать еще большее давление на сопротивляющихся вакцинам: тесты ПЦР, до сих пор бесплатные во Франции для всех застрахованных, с начала учебного года будут платными. В то же время будет запущена кампания ревакцинации для тех, кто получил первую прививку в начале года. Незадолго до 14 июля главнокомандующий Макрон обнародовал план санитарного и политического сражения", - резюмирует Ришар Верли.