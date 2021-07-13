Кремлю приходится бороться с многочисленными парадоксами власти - демократический фасад России все больше разрушается

"Президент Путин прочно сидит в седле власти, но лошадь, на которой он едет, хромает во многих отношениях. Экономика в упадке, молодежь стремится эмигрировать, Россия находится в международной изоляции, а вместе с репрессиями растет политическая абстиненция. Насколько еще легитимно его правление?", - пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Ульрих М.Шмид, профессор российской культуры и общества и проректор по международным отношениям в Университете Санкт-Галлена.

"Россия - колосс на глиняных ногах. Если смотреть на нее издалека, то это крупнейшая по площади страна в мире, обладающая богатыми месторождениями полезных ископаемых и имеющая влияние на мировой арене. Кремль делает все возможное, чтобы позиционировать Россию как привлекательную "уникальную цивилизацию". Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается иная картина: в абсолютном выражении российская экономика лишь немного больше испанской, а по показателю ВВП на душу населения Россия уже явно проигрывает Румынии", - указывает М.Шмид.

"На дипломатической арене Путин в значительной степени изолирован. Сила России, как это было при царе Александре III, ограничивается ее собственной армией и флотом. Россия разделяет точечные интересы с Китаем и Турцией, но не образует с ними сообщества ценностей".

"В самой стране также наблюдается недовольство: официально 13% населения живут с доходом ниже прожиточного минимума, но, по данным независимых опросов, до 40% людей называют себя "бедными". Политическая жизнь находится на самом низком уровне - те, кто принимает участие в несанкционированных демонстрациях, подвергаются суровым наказаниям, а НПО, критикующие правительство, влачат свое существование в отдельных нишах или объявили о своем роспуске, чтобы защитить сотрудников от судебного преследования. При этом половина молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет предпочли бы жить за границей. Пропасть между реальностью и иллюзией становится все больше", - констатирует автор статьи.

"Никто в Кремле не ожидал, что "берлинский пациент", как его уклончиво назвал Путин, вернется в Россию в январе 2021 года. Алексей Навальный совершил немыслимое и осознанно направился в лапы Левиафана. (...) Текущий тюремный срок Навального заканчивается осенью 2023 года - то есть в преддверии президентских выборов 2024 года. Кремль ни в коем случае не позволит Навальному в это время присутствовать в политической общественности в какой-либо форме. Именно поэтому государство продолжает вешать на своего самого известного заключенного новые судебные дела".

"Вопиющая несправедливость, которую переживает Навальный, не вызывает в России особого возмущения, - отмечает М.Шмид. - Несмотря на наличие неопровержимых доказательств, согласно одному из опросов, только 15% респондентов считают, что в отравлении Навального виноваты российские спецслужбы".

"На Западе все выглядит иначе: здесь преобладает впечатление, что в деле Навального авторитарное государство окончательно сбросило свою демократическую маску. Циничный язык государственных СМИ эффективен внутри страны, но не за рубежом. Дилемма заключенного в России - это дилемма его надзирателя: в какой момент безжалостное подавление оппозиции окончательно разрушает иллюзию верховенства закона?", - рассуждает М.Шмид.

"Российский президент не выглядит счастливым, когда ему приходится выступать рядом с Башаром Асадом, Александром Лукашенко или Николасом Мадуро, - пишет далее автор статьи. - На таких пресс-конференциях на его лице проскальзывает слегка кислая улыбка. Совсем иначе c грандами этого мира: Путин любит преподносить себя в компании Байдена, Меркель и Макрона - в этой лиге он видит и самого себя".

"Впрочем, он последовательно поддерживает обессилевших диктаторов. (...) Путин с подчеркнутой нерушимой верностью относится к авторитарным правителям - и его поддержка, кажется, становится еще сильнее, когда протестные движения призывают к смене того или иного режима".

"До финансового кризиса 2008 года в России действовал простой общественный договор, - говорится далее. - Кремль кричал гражданам: "Богатейте, но не возмущайтесь!". Пока темпы роста экономики выражались двузначными цифрами, формирующийся средний класс с радостью соглашался на политическую абстиненцию. Самой тяжелой на сегодняшний день травмой для Путина стали длительные протесты зимой 2011/2012 года, когда сотни тысяч людей вышли на улицы по всей России в знак протеста против выборов без выбора".

"Кремль пребывает в парадоксальной ситуации: с одной стороны, он уже два десятилетия работает над деполитизацией общества, а с другой - вынужден регулярно призывать граждан на избирательные участки, чтобы сохранить демократический фасад. Так выборы превращаются в референдумы по системе Путина. Пропасть между общественной поддержкой и политическим представительством все больше увеличивается", - говорится в статье.

(...)

"Как Кремль справляется с парадоксами своей власти? Сразу же после аннексии Крыма риторика колебалась между откровенной ложью и циничным наделением себя властью. Президент Путин сначала отрицал, что отправил на полуостров солдат без знаков различия, а позже хвалил свои войска специального назначения за их "профессиональные" действия. Кремль продолжает отрицать ведение скрытой военной операции на востоке Украины. Все еще продолжающиеся боевые действия под Донецком и Луганском представляют в российских государственных СМИ как гражданскую войну на Украине".

"Аналогичная ситуация сложилась и в отношении исторической политики: президент Путин подписал закон, запрещающий отождествление нацистской и сталинской диктатуры и подвергающий наказанию отрицание "гуманитарной миссии Советского Союза" в "освобождении" Восточной Европы после Второй мировой войны. Так Кремль устанавливает речевые табу в общественном дискурсе - это ментальное осадное положение влечет за собой разрушительные последствия для формирования демократического общественного мнения".

"Фрагментация реальности на элементы, которые желательны, и элементы, которые необходимо скрыть, создает информационный фоновый шум, в котором то в одной, то в другой форме проблескивают парадоксы власти Кремля. Не следует позволять этому сбивать себя с толку", - заключает М.Шмид.