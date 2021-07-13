ЕС направляет пограничников в Литву на фоне того, как Белоруссия открывает путь для мигрантов

"Агентство по охране границ ЕС в понедельник заявило, что мобилизует и направляет силы быстрого реагирования в Литву, правительство которой обвинило соседнюю Белоруссию в том, что она позволяет сотням мигрантов незаконно пересекать свою границу с этой страной", - сообщает Politico.

"Утверждения о том, что Белоруссия использует мигрантов "в качестве оружия" в ответ на санкции ЕС и поддержку политических оппонентов давнего лидера страны Александра Лукашенко, обсуждались в понедельник в Европейском парламенте и в Совете по иностранным делам ЕС", - говорится в статье. "Похоже, что в настоящий момент белорусские власти способствуют нелегальной миграции, возможно, в ответ на ограничительные меры ЕС и в ответ на поддержку Литвой гражданского общества в Беларуси", - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Юханссон во время совместного слушания комитетов Европарламента по внутренним и иностранным делам. Юханссон заявила, что способы прибытия мигрантов все еще расследуются, но, как представляется, в Минске, столице Белоруссии, приземляется несколько рейсов в день из Стамбула и Багдада с мигрантами на борту. Официальные лица заявили, что в ближайшие дни в Литву прибудут не менее 60 пограничников из ЕС", - говорится в статье.

"Хотя многие из мигрантов, перебравшихся в Литву, по всей видимости, имеют иракское или сирийское происхождение, были также мигранты из африканских стран, включая Демократическую Республику Конго и Камерун, поясняет газета.

Прибыв в понедельник на заседание Совета по иностранным делам в Брюсселе, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что его страна сталкивается с трудностями с возвращением мигрантов в свои страны. Он добавил, что перед балтийской странй сейчас стоят вызовы, которые чаще встречаются в таких странах ЕС, как Греция и Испания, сталкивающиеся с постоянным притоком мигрантов через Средиземное море и с аналогичным давлением прибывающих из Турции и Марокко.

"Европейский Союз должен иметь общую стратегию борьбы с подобного рода политическими или гибридными угрозами, - заявил Ландсбергис. - Нам нужна стратегия возврата нелегальных мигрантов, потому что одна страна - будь то Литва, Греция или Испания - сталкивается с довольно сложным путем, пытаясь вернуть людей, которые незаконно въехали в страну. Во-вторых, нам нужно быть очень строгими с режимами, которые используют такие виды оружия".

"Ландсбергис призвал к дополнительным санкциям против Белоруссии и сказал, что другие страны, использующие такую тактику, должны понести аналогичное наказание", - говорится в статье.

Газета добавляет что "(...) во вторник литовский парламент соберется на специальное заседание, чтобы принять поправки к национальным законам о предоставлении убежища с целью сокращения времени, необходимого для оценки заявлений о предоставлении статуса беженца".

(...) "Фабрис Леггери, исполнительный директор Frontex, сообщил, что его агентство ожидало, что Белоруссия будет стремиться использовать потоки нелегальных мигрантов в качестве политического оружия, и с осени прошлого года следит за границами страны. Выступая на парламентских слушаниях, Леггери сказал, что с 1 января этого года было совершено более 1600 незаконных пересечений границы в Литву из Белоруссии, но примерно половина из них, около 800, произошла в первую неделю июля. (...) Леггери сообщил Европарламенту, что, хотя первоначально прибывшие были, в основном, выходцами из Ирака, Сирии и Ирана, в этом месяце произошел сдвиг в сторону африканских граждан, в том числе мигрантов из Конго, Гамбии, Гвинеи, Мали и Сенегала. Он заметил, что правительство Лукашенко поощряет приток людей, приглашая граждан других приезжать в Белоруссию без виз под предлогом получения вакцины от коронавируса", - говорится в статье. (...)

"Одновременно Лукашенко отрицает использование мигрантов для политического давления, а также предупреждает, что Белоруссия не намерена останавливать потоки. Он фактически высмеял ЕС, сказав на прошлой неделе: "Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу.

Согласно статистике пограничной службы Литвы, в 2021 году литовскую границу пересекли 1714 нелегальных мигранта по сравнению с 74 в 2020 году. Из них 1676 прибыли из Белоруссии. Согласно статистике, с 1 по 11 июля было задержано около 1000 нелегальных мигрантов, в том числе 377 из Ирака; 194 из Демократической Республики Конго; 118 из Камеруна; 67 из Гвинеи; 23 из Афганистан; 22 из Того; и 20 из Нигерии, говорится в статье. (...)