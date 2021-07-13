Почему Москва намного опережает Берлин

"Более широкие тротуары, больше парков, новые станции метро и кварталы: российская столица растет и обходит Берлин по все большему количеству аспектов", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Какое место занимает Москва в рейтинге городов? А какое Берлин? Интересную информацию об этом можно было узнать из доклада, который российский директор консалтинговой фирмы Boston Consulting Group представил во время речной прогулки по Москве, одноименной реке, многочисленными изгибами протекающей через российскую столицу. Если говорить кратко, то Москва находится в рейтинге на самом верху - а Берлин только в середине", - передает журналист Бернхард Шульц, посетивший Московский урбанистический форум.

"Конечно, нельзя принимать такие рейтинги за чистую монету. Однако это не означает, что консультанты из Boston Consulting Group берут данные с потолка. Некоторые аспекты достойны внимания", - отмечает автор публикации.

"Например, "скорость изменений": в этой категории Берлин находится далеко позади, и это, несмотря на весь патриотизм, трудно отрицать. То, что Москва в этой категории, наоборот, занимает первое место, можно увидеть при каждом посещении города, да практически при каждой прогулке", - пишет издание.

"Официально в Москве насчитывается 12,6 млн жителей, но на самом здесь, вероятно, проживают еще пара миллионов незарегистрированных граждан. В России, которая всегда отличалась централизацией, все сосредоточено в столице. Она растет как на дрожжах", - говорится в статье.

"После десятилетий строительства бездушных многоэтажных микрорайонов на окраинах города, которые все дальше и дальше вдавались в загородные районы, Собянин, родившийся в Сибири, отучившийся на слесаря и имеющий безупречную советскую биографию, начал политику целенаправленного городского развития. Она проходит под названием "Мой район". Среди прочего, для замены около 5 тыс. панельных зданий, не подлежащих реновации, планируется построить 300 тыс. квартир - 1,6 млн жителей должны будут переехать в новое жилье. О сильных протестах, которые вызвала эта политика, насажденная сверху, говорят не очень охотно".

"В течение пяти лет до своего назначения на пост мэра 63-летний Собянин был главой администрации президента и достаточно знаком с авторитарным подходом эпохи Путина, но ведет свою собственную политику, мягко совмещая приказы и информирование".

"Есть и программа "Моя улица": уже 140 улиц были модернизированы благодаря таким мероприятиям, как расширение тротуаров, посадка деревьев и создание велосипедных дорожек. Это не сразу бросается в глаза туристам, но местные жители обращают внимание на решительное приведение в порядок дорожных знаков и других информационных элементов на улицах".

"Это сопровождается жестким соблюдением правил дорожного движения, - повествует издание. - Если проехать по Замоскворечью, популярному жилому району недалеко от центра города, можно увидеть, что стихийные парковки, например, перед церквями или у станций метро, полностью исчезли; остальное делают массивные кадки с цветами. Водитель такси резко тормозит на каждом светофоре, переключающемся на желтый свет. Пешеходные дорожки пользуются всеобщим уважением, хотя раньше осмелиться перейти на другую сторону улицы можно было лишь в страхе и спешке".

"Вдоль берегов реки создается все больше небольших парков, зон отдыха, спусков к воде, а там, где больше места, - дополнительные спортивные площадки. Сочетание отдыха, спорта и культуры, знакомое с советских времен, сохранилось или возрождается не только в огромном Парке Горького. Образцовым проектом является также спортивный комплекс вокруг стадиона "Лужники", полностью реконструированного к чемпионату мира по футболу 2018 года".

"Легче всего проверить истории успеха в транспортном секторе: достаточно прокатиться по недавно созданной кольцевой линии, подобной берлинской кольцевой линии городской железной дороги, чтобы убедиться, что она работает так, как заявлено, с совершенно новым парком подвижного состава и передовыми технологиями, например, при продаже билетов. В сравнении с Москвой Берлин здесь выглядит прямо-таки враждебно настроенным к модернизации", - отмечает издание.

"За первое десятилетие работы Собянина сеть легендарного метро выросла на баснословные 80 станций. Сейчас ведутся работы по строительству еще одной кольцевой линии с 30 станциями и протяженностью 70 километров. (...) Ни один москвич не должен проходить более километра до ближайшей станции метро, считает администрация города, которая на "ты" с технологиями".

"И это делать, и того не забывать - таков, похоже, руководящий принцип политики мэрии. И все же Москва - это город, который заметно преображается. Парк "Зарядье" площадью десять гектаров на берегу Москвы-реки - самый наглядный тому пример. Его пришлось реализовывать вопреки силе инвесторов, которые хотели построить на этой драгоценной территории рядом с Кремлем еще больше роскошных отелей и торговых центров, как в центре города. "Он символизирует стремительные перемены, охватившие Москву в последние годы", - писал архитектурный журнал Bauwelt по случаю открытия парка в 2017 году".

"(...) С какой радостью консалтинговые фирмы уверяют нас, что Москва лидирует по "скорости изменений"! И ведь с этим не поспоришь. Берлинским политикам точно стоит подумать о деловой поездке сюда - или двух", - заключает Der Tagesspiegel.