13 июля 2021 г. Джозеф Кларк | The Washington Times Сократившаяся судостроительная промышленность США препятствует стремлению ВМФ к увеличению количества кораблей для противодействия Китаю и России "Сокращающаяся судостроительная промышленность Америки вызывает у законодателей США беспокойство относительно способности военно-морского флота страны не отставать от Китая и России. Сейчас, когда Китай превзошел США и имеет самый большой в мире военно-морской флот, американские законодатели из обеих партий согласны с тем, что должны быть предприняты шаги в направлении создания более крупного флота. Однако достижение поставленной цели затрудняет американская судостроительная промышленность, которая находится в упадке с середины 1990-х годов", - пишет The Washington Times. "В настоящее время ВМФ США управляет всего 4 государственными верфями, которым поручено обслуживать флот с атомными двигателями, и примерно 20 частными верфями, сертифицированными для строительства и обслуживания судов с обычными двигателями. В Китае, для сравнения, согласно оценке Rand Corp., имеется более 1200 верфей для эксплуатации его военно-морского и коммерческого флотов", - говорится в статье. "За последние 25 лет количество поставщиков ВМФ для строительства атомных подводных лодок и авианосцев сократилось более чем на две трети, и более 65% оставшихся поставщиков являются единственными или безальтернативными поставщиками своей продукции", - написали недавно председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид, демократ из Род-Айленда, и сенатор Джеймс М. Инхоф из Оклахомы, главный республиканец комитета, в Proceedings , периодическом издании Военно-морского института США. "Спад судостроительной отрасли уходит корнями в эпоху конца холодной войны, что привело к сокращению вооруженных сил США и сокращению поддерживающей промышленной базы", - поясняет газета. "Теперь, когда мы переживаем новую эру великодержавного соперничества, и когда мы осознаем, что перед нами растущая угроза со стороны Китая и, в меньшей степени, России, эта консолидация промышленной базы вылилась для нас в недостаток возможностей и масштабов",- отмечает Джерри Хендрикс, капитан ВМФ в отставке и вице-президент Telemus Group, консалтинговой фирмы по вопросам безопасности. (...) "В соответствии с Законом об оборонном бюджете США от 2018 года, ВМФ постепенно приближается к цели в 355 кораблей по сравнению с нынешним флотом в 297 кораблей. Закон был частично направлен на противодействие растущему военно-морскому флоту Китая. (...) Однако в предлагаемом бюджете на этот год предусматривается вывод из эксплуатации 15 судов и сокращение закупок почти на 9% (...). Этот результат, по словам Хендрикса, является сигналом для отрасли о том, что ВМФ не стремится к долгосрочным инвестициям", - говорится в публикации. "Хендрикс отметил, что такие судостроители, как Huntington Ingalls Industries и Bath Iron Works, которые в настоящий момент могут производить около одного корабля в год, в 1980-х и 1990-х годах могли производить в три раза больше. По его словам, у этих компаний нет стимула увеличивать объемы производства без четкого сигнала со стороны ВМФ о том, что он будет продолжать делать инвестиции", - указывает издание. (...) "Не должно вызывать удивления, что без заказов от ВМФ производственные линии будут остановлены, рабочие будут уволены, поставщики не будут получать заказов на выполнение работ, а количество верфей сократится или они закроются, - писали Рид и Инхоф. - Это означает, что, если и когда это потребуется, ВМС не сможет восстановить производственную линию или открыть верфь, тем самым ограничивая возможность создания флота с возможностями и потенциалом, которые потребуются будущим лидерам министерства обороны и ВМФ для сдерживания и поражения противников". "Сокращение судостроительной отрасли после холодной войны сказалось на приобретении новых кораблей и способности ВМФ обслуживать существующий флот. Брент Сэдлер, капитан ВМФ в отставке и старший научный сотрудник по вопросам военно-морских боевых действий и передовым технологиям в The Heritage Foundation, указал в недавнем отчете, что 75% работ по техническому обслуживанию, выполняемых государственными верфями ВМФ, отстают от графика более чем на 30 дней", - сообщает The Washington Times. "В 2018 году ВМФ представил 20-летний план стоимостью 21 млдр долларов, известный как План оптимизации инфраструктуры верфей, с тем, чтобы ускорить обслуживание четырьмя государственными верфями атомных авианосцев и подводных лодок. Однако он не гарантирует примерно 1 млрд долларов в год, и задержки финансирования оказывают цепную реакцию, задерживая обновления. (...) В ответ двухпартийная группа законодателей в Палате представителей и Сенате представила на рассмотрение законопроект, который полностью профинансирует этот план на сумму 21 млрд долларов и выделит дополнительно 4 млрд долларов на строительство и ремонт частных верфей единовременно" (...) "Важность наших военно-морских сил для нашей национальной безопасности и глобальной стабильности никогда не была так велика, поэтому так важно, чтобы наша оборонно-промышленная база имела возможность строить и и поддерживать более крупный флот, - подчеркнула сенатор Сьюзен М. Коллинз , республиканец от штата Мэн, и один из соавторов закона. - Если мы серьезно относимся к тому, что Соединенные Штаты к конкуренции США с Китаем и к его сдерживанию, мы должны учитывать нашу жизненно важную оборонную инфраструктуру". (...) Источник: The Washington Times