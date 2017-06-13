Наказание Путина, главным образом, означает наказание его противников

"Захваченные врасплох масштабными акциями протеста в конце марта, российские власти были готовы предотвратить их повторение в понедельник. Полиция задержала сотни людей по всей стране, как и лидера оппозиции Алексея Навального", - пишет обозреватель Bloomberg View Леонид Бершидский.

"Когда я смотрел записи того, как полиция выхватывает людей из толпы в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов, я не мог не задуматься над тем, понимают ли американские политики и обозреватели, призывающие к экономическим санкциям против России, кому они, в конечном итоге, наносят ущерб", - говорится в статье.

Сенатор Линдси Грэм в воскресенье призвал "наказать" Россию "за попытки разрушить демократию" - то есть американскую демократию. Группа законодателей работает над компиляцией различных предложений по санкциям против России в единую поправку к популярному законопроекту, вводящему санкции против Ирана.

При ближайшем рассмотрении санкции кажутся сомнительным сдерживающим фактором, считает Бершидский: Путин удержал за собой Крым, продолжает поддерживать российских марионеток на Восточной Украине и вмешался в сирийский конфликт на стороне Башара Асада.

Однако Навальный и подобные ему люди были наказаны с лихвой за время последнего раунда санкций, пишет автор. В начале 2015 года, напоминает он, Навальный сказал о санкциях: "Пока что они только подталкивают [Путина] к тому, чтобы еще больше укрепить свои позиции: усилить политику репрессий, закрыть СМИ, продолжить войну на Украине. Я не могу ничего сказать о долговременных перспективах".

"Через три года после введения санкций их ограничения стали совершенно очевидны. Использование Путиным откровенной враждебности Запада по отношению к России как оправдание закручивания гаек имело заметный, ощутимый успех", - говорится в статье. Апрельский опрос "Левада-центра" показал, что 28% россиян считают, что Навальный "действует в интересах Запада". Только 12% сказали, что он действует в российских интересах.

"Было бы невозможно выработать санкции так, чтобы полностью лишить Путина этого инструмента репрессий. Но, если бы санкции были направлены только против друзей Путина и одиозных, коррумпированных кремлевских чиновников, а не против России как страны, они бы нанесли меньший ущерб ослабленной российской оппозиции... Но вместо того, чтобы постараться сделать санкции против отдельных лиц более эффективными - по сути, не произошло никаких скандальных замораживаний активов, - западные политики говорят об усилении секторальных санкций, направленных против страны, а не только режима", - рассуждает Бершидский.

То, что режим выплескивает свою ненависть к Западу на протестующих, и большая часть россиян наблюдает за этим - и многие даже одобрительно кивают - является одним из побочных эффектов защиты демократии в понимании "желающих наказать" Россию, заключает автор.