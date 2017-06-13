Яд в организме

"Британское правительство скрывает сенсационные разведданные, согласно которым финансист Александр Перепиличный, разоблачивший крупное финансовое преступление российских государственных чиновников, был, вероятно, убит по прямому приказу Владимира Путина", - утверждает BuzzFeed в статье, основанной на журналистском расследовании издания.

"В 2012 году Перепиличный, который после бегства в Великобританию многократно получал угрозы, был найден мертвым возле своего дома в Суррее после возвращения из таинственной поездки в Париж", - напоминают авторы статьи. "Хотя эксперт обнаружила в его желудке признаки присутствия смертельного растительного яда, британская полиция уверяла, что доказательств насильственной смерти не было, а правительство Мэй воспользовалось полномочиями в сфере национальной безопасности, чтобы скрыть доказательства коронерского дознания по вопросу о причине его смерти. Это дознание все еще продолжается", - говорится в статье.

BuzzFeed News пишет: "Секретные документы и интервью с более чем 12 действующими и бывшими сотрудниками разведслужб и правоохранительных органов США, Франции и Великобритании обнажают следующее.

1. Сотрудники спецслужб США сказали, что передали MI-6 разведданные высокого качества, указывающие на то, что Перепиличный, по всей вероятности, "был убит по прямым приказам Путина или людей, близких к нему", а также осудили британскую полицию за ее "халтурное" расследование".

2. "В сверхсекретном докладе об убийствах, совершенных российским государством, - докладе, который в прошлом году был составлен Секретариатом директора Национальной разведки, утверждается "с высокой степенью уверенности", что убийство Перепиличного было санкционировано российским президентом Путиным".

3. "Французская полиция расценивает смерть финансиста как предполагаемое организованное убийство, но заявляет, что британские коллеги многократно устраивали ей обструкцию", - говорится в статье.

4. "Перед смертью Перепиличный ездил в Париж на тайное любовное свидание с 22-летней украинкой по имени Эльмира Мединска, которая дала BuzzFeed News эксклюзивное интервью, но ни британская, ни французская полиция с ней так и не побеседовала", - пишет издание.

По словам американских и британских чиновников, британское правительство опасалось спровоцировать дипломатические трения с Россией. "Несколько официальных лиц сказали, что британское правительство особенно стремилось сохранить приток российских денег в лондонские банки и недвижимость", - говорится в статье.

Что касается Франции, то "французская полиция пыталась расследовать версию о том, что Перепиличный был отравлен во время визита в Париж, но, по свидетельству четырех высокопоставленных сотрудников французских правоохранительных органов, британские власти неоднократно срывали эти попытки", передают журналисты.

Перепиличный "получал угрозы с тех пор, как приподнял покров тайны над аферой с налогами на 230 млн долларов, которую совершили коррумпированные чиновники российского правительства", утверждает издание.

Когда 10 ноября 2012 года Перепиличный был найден мертвым, полиция Суррея заключила, что он умер от сердечного приступа. Полиция объявила, что при токсикологических анализах в его организме не было найдено ничего подозрительного.

Никто из родственников, друзей и деловых партнеров Перепиличного не знал, что тот делал во время поездки в Париж, после которой он умер.

"Теперь BuzzFeed News может сообщить, что французская полиция получила документы из отелей, демонстрирующие, что в пятизвездочном отеле Bristol к Перепиличному присоединилась молодая украинка Эльмира Мединска, которая в интернете утверждала, что училась в Москве на модельера. Согласно документам, пара провела там две ночи, заказала "романтический пакет" отеля и съехала из номера 10 ноября. В тот же день Перепиличный скончался", - говорится в статье.

Французские следователи сообщили изданию, что Мединска была сочтена "очень важной" персоной для их расследования, но они не смогли ее допросить из-за промедления в расследовании, спровоцированного отсутствием сотрудничества с британцами.

В интервью BuzzFeed News Мединска сказала, что до поездки в Париж видела Перепиличного всего два раза - встречалась с ним в ресторане в Киеве и ездила с ним отдыхать в Ниццу.

"Мединска приехала с Украины, чтобы встретиться с Перепиличным в Париже 8 ноября, но сказала, что не знала, что он провел в городе уже два дня. Никто, в том числе французская полиция, не смог установить, чем он занимался, где он жил и с кем он виделся с 6 ноября до утра 8 ноября", - говорится в статье.

Описывая свое общение с Перепиличным, Мединска сказала: "Он показывал мне Париж". Но "я чувствовала по нему, что он очень напряжен", заявила она. "Она вспоминает, что он все время выходил на улицу, чтобы отвечать на загадочные телефонные звонки, которые его заметно нервировали, она заметила, что "руки у него тряслись" и он пил "много вина", проливая его на рубашку", - пересказывают авторы статьи. Он был так рассеян, что купил ей "лабутены" не того размера.

Мединска сказала, что узнала о смерти Перепиличного из электронного письма его жены Татьяны, которая назвала ее "плохими словами". "Когда Мединска "погуглила" его имя и прочитала его биографию, она, по ее замечанию, не удивилась его смерти", - пишут авторы. "Это происходит с русскими в Лондоне, - сказала она. - Он дал швейцарцам информацию о России, а за это тебя могут убить".

Издание сообщает: "Вскоре после смерти Перепиличного Мединска создала в Париже фирму в области моды и переименовала свой бренд в Elmira Medins. В ее аккаунте в Instagram есть гламурные селфи в пятизвездочных отелях и эксклюзивных ресторанах в Париже, Дубае и Милане". "Она сказала, что упоминания о ее учебе и занятиях бизнесом в России на ее сайте - это ошибка, и после общения с журналистами BuzzFeed News они исчезли", - пишут авторы.

5 июня в Великобритании началось коронерское дознание, призванное установить причину смерти Перепиличного.

По словам авторов, там "горячо спорят четыре заинтересованные стороны". Адвокаты финансиста Билла Браудера утверждают, что Перепиличный был убит за то, что разоблачил аферу. Представители страховой компании Legal&General тоже отстаивают версию убийства. Адвокаты полиции Суррея уверяют, что Перепиличный умер своей смертью. И, наконец, вдова Перепиличного Татьяна заявила на прошлой неделе на дознании, что ее муж умер собственной смертью. Ее адвокат в заявлении для прессы обвинил Legal&General и хеджфонд Браудера Hermitage в "очернении доброго имени" Перепиличного. Hermitage, говорится в заявлении, воспользовался смертью Перепиличного, "чтобы продвигать и рекламировать свою более широкую и длительную кампанию против президента Путина и российских властей".

Журналисты подчеркивают: на дознании, как ожидается, не будут заслушаны материалы французского расследования и не будет рассмотрено содержание документов, которые британское правительство засекретило по соображениям национальной безопасности.