13 июня 2017 г. Генри Фой, Кэтрин Хилл | Financial Times Российский оппозиционный лидер Навальный задержан перед маршем протеста "В понедельник российские власти приняли меры, чтобы потопить протестное движение, организованное оппозиционным лидером Алексеем Навальным, задержав сотни демонстрантов в двух крупнейших городах страны, - сообщают Генри Фой и Кэтрин Хилл в Financial Times. - Сам антикоррупционный активист был задержан полицией у своего дома и не сумел присоединиться к демонстрации в Москве. В ходе протестов в десятках городов организация "ОВД Инфо" - независимый наблюдатель за политическими преследованиями - доложила о 750 задержаниях в столице и 900 в Санкт-Петербурге". "В Москве полиция ответила, когда толпа из пяти с лишним тысяч человек начала скандировать лозунги и махать антикоррупционными плакатами. Некоторые держали лозунги "Навальный 2018" в поддержку заявки оппозиционного политика на участие в голосовании, другие скандировали: "Навальный - президент!" - говорится в статье. "Прошедшие в понедельник демонстрации совпали с государственным праздником День России и прошли в большем количестве городов, чем в марте, привлекли больше участников во многих частях страны. Власти разрешили протесты как минимум в 110 городах, но препятствовали им в нескольких местах", - передают журналисты. По словам штаба Навального, московские власти попытались заткнуть рот организаторам протеста, угрозами убедив поставщиков звукового оборудования и видеоэкранов не предоставлять оборудование для этого мероприятия. В ответ оппозиционный политик попросил своих сторонников отказаться от санкционированной демонстрации и вместо нее вмешаться в организованные правительством празднования дня независимости. "Это будет мирная прогулка. Без агрессии, без провокаций, с российскими флагами, - сказали организаторы. - Закон полностью на нашей стороне. Конституционный суд на нашей стороне. Против нас только мошенники и воры, которые думают, что могут вот так безнаказанно унижать граждан, лишая их прав протестовать". В статье говорится, что ОМОН в шлемах и с дубинками начал задерживать участников и проталкивать толпу, кричащую "Россия без Путина" и "Россия будет свободной", к Кремлю. В Санкт-Петербурге полиция предложила перевезти протестующих на автобусах в парк на другой стороне города, затем начала задержания. Была конфискована надувная утка - отсылка к дому для уток, который, как утверждается в видеоролике Навального, обвиняющем премьер-министра Медведева в коррупции, тот построил для своих уток. Источник: Financial Times