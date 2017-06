13 июня 2017 г. Критхика Варагур | The Guardian Выяснилось, каково работать на фабрике, где шьют одежду под брендом Иванки Трамп "Обнажилась правда о том, каково работать на фабрике, где шьют одежду для бренда Иванки Трамп", - пишет корреспондент The Guardian Критхика Варагур. "Работники говорят, что получают такую маленькую зарплату, что не могут позволить себе жить вместе с детьми, что их запугивают, чтобы они не вступали в профсоюз, а женщинам предлагают бонусы, если они не берут больничные на время менструаций", - сообщает газета. Издание побеседовало с более чем дюжиной работников фабрики в Субанге, Индонезия. Они говорят, что минимальная зарплата - одна из самых низких в Азии, утверждают, что нормы выработки - неосуществимо высокие, а сверхурочная работа оплачивается далеко не всегда. "Эти жалобы работников стали известны спустя всего неделю после того, как активисты рабочего движения, расследующие возможные злоупотребления на китайской фабрике, которая производит обувь для бренда Иванки Трамп, были взяты полицией под стражу и исчезли", - говорится в статье. Китайские активисты утверждали, что выявили на фабрике различные нарушения: зарплата не дотягивала до законного минимального уровня, менеджеры оскорбляли работников, были "нарушения прав женщин". Газета пишет: "На индонезийской фабрике некоторые жалобы совпадают, хотя в Субанге зарплата намного ниже". Журналистка отмечает: все работники фабрики в Индонезии попросили изменить их персональные данные, так как боятся увольнения. Это фабрика PT Buma Apparel Industry на острове Ява. Алия говорит, что она и ее муж не могут даже мечтать о том, чтобы расплатиться с долгами. Они снимают две комнаты в пансионе и не могут перевезти к себе двоих детей. Дети живут у бабушки и видят родителей на выходных раз в месяц, если у тех хватает денег на бензин для мотоцикла. Алия зарабатывает 2,3 млн рупий (примерно 173 доллара) в месяц - по закону это минимальная зарплата в провинции Южная Ява. "PT Buma, компания, которой владеют корейцы, учрежденная в Индонезии в 1999 году, - один из поставщиков G-III Apparel Group, оптового производителя одежды для известных брендов, в том числе для Иванки Трамп", - говорится в статье. Алия, ее муж Ахмад и большинство работников фабрики PT Buma - мусульмане. "Нам не нравится политика Дональда Трампа", - сказал в интервью Ахмад. "Но мы не в том положении, чтобы выбирать место работы на основе наших принципов", - добавил он. "Когда Алии пересказали суть новой книги Иванки Трамп о работающих женщинах, она захохотала, - рассказывает автор статьи. - По ее словам, для нее правильный баланс между работой и жизнью - это возможность видеться с детьми чаще, чем раз в месяц". По данным издания, сейчас на фабрике работают 2759 человек. Только 200 из них - члены профсоюзов. Для большинства тех, кто не состоит в профсоюзах, работа - рутинные лишения, с которыми надо мириться. 23-летняя Сита рассказала, что скоро с ней разорвут контракт и она будет уволена без выходного пособия. "Я каждый день бесплатно работаю сверхурочно и все равно зарабатываю всего 2,3 млн в месяц", - посетовала она. Но некоторые рады и такой работе и зарплате. Например, молодая незамужняя женщина Юма сказала, что ее родители - крестьяне, крестьянский труд утомительный, "а тут, по крайней мере, есть кондиционер". Варагур отмечает: "Эти женщины не становятся жертвами вопиющих нарушений, но их жизненные обстоятельства так далеки от бренда "работающих женщин" первой дочери, что они не в силах вообразить, в какой ситуации кто-либо может носить одежду, которую они шьют. В январе Иванка Трамп перестала руководить своим брендом, но ее имя осталось на этикетках всей продукции". У женщин, которые работают на фабрике Buma постоянно, есть определенные льготы: трехмесячный декретный отпуск, федеральная медстраховка и ежемесячный бонус в размере 10,5 доллара, если они не берут больничный на время менструации, говорится в статье. Семь работников сказали журналистке, что начальство обзывает их "животными, идиотами и обезьянами". Несколько человек утверждали, что фабрика увольняет рабочих перед Рамаданом, а через месяц берет обратно, чтобы не выплачивать "бонус за религиозный праздник", предписанный индонезийскими законами. Почему работники не вступают в профсоюзы? Те, кто дал интервью газете, сослались на страх перед увольнением и на ощущение, что условия работы не так уж ужасны. Американский активист Джим Киди прокомментировал это так: "Но при такой нищенской зарплате то, что разрешено законом, еще не означает, что это этично". Между тем президент Трамп в марте осудил Индонезию за то, что в 2016 году у нее был профицит торгового баланса в отношении США, и пообещал наказать "жульничающих иностранных импортеров". Работник склада Фадли заметил: "Да, я горжусь, что мы производим одежду для известного бренда. Но я вижу ценники и гадаю: неужели они не могут платить нам чуть больше?" - передает издание. Источник: The Guardian