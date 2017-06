13 июня 2017 г. Доминик Руше | The Guardian Оливер Стоун о Владимире Путине: "Русским людям никогда не жилось лучше" "Вас когда-нибудь били?" - спрашивает Владимир Путин у Оливера Стоуна ближе к концу необыкновенного четырехчасового документального фильма Стоуна о российском лидере. "Да", - отвечает Стоун. "Тогда ничего нового не будет, потому что вы будете страдать за то, что делаете", - сказал российский лидер, прежде чем выйти из комнаты, напоминающей по духу Сикстинскую капеллу, скрещенную с самыми лихорадочными фантазиями дизайнера интерьеров, работающего на Дональда Трампа", - пишет Доминик Руше в The Guardian. "В это мгновение Путин был прав, - утверждает журналист. - Эпический фильм Стоуна в четырех частях "The Putin Interviews" издание The Daily Beast назвало "страшно безответственным любовным письмом" российскому президенту. По словам CNN, он "говорит об Оливере Стоуне столько же, сколько о Владимире Путине". Вердикт The New York Times - "Лесть при недостатке скепсиса". "Резкие слова для проекта с учетом того, что понадобилась целая жизнь, полная достижений, чтобы его заполучить, и два года - чтобы осуществить. Огорчен ли Стоун?" - говорится в статье. "Я имею в виду, это отражается на фильмах, знаете ли. Вы работаете над фильмом очень усердно, и иногда его судят по личности создателя, а не по содержанию. В этом смысле я, можно сказать, чернокожий. Это не содержание, это не содержание моего персонажа, а природа моего расследования", - сказал Стоун. "У Стоуна много ипостасей", - указывает Руше: это и оскароносный режиссер, и прославленный ветеран вьетнамской войны. "Он не чернокожий. Именно такие утверждения навлекают на людей - почти всегда мужчин - его возраста неприятности в наши дни. Из-за риска потерять остаток интервью, которое только началось, я пропускаю эти слова мимо ушей", - замечает корреспондент. "Такого рода определение - в гораздо более крупном масштабе - навлекло неприятности на проект Стоуна. В первой половине его документального фильма Путин заявляет, что у него не бывает плохих дней, потому что он "не женщина". "Я не хочу никого оскорбить, - говорит он, делая именно это. - Это просто в природе вещей. Существуют определенные естественные циклы". Он признается также, что не пошел бы в душ с геем. "Зачем его провоцировать? Вы же знаете, я мастер по дзюдо". И это говорит лидер страны со все более тревожной историей нарушения прав ЛГБТ-сообщества, рассуждает автор. Стоун пропускает эти комментарии. Почему он не бросает Путину вызов? "Это не моя функция", - говорит он. Он хотел создать завершенный портрет едва ли не самого чарующего и пугающего лидера в этом поколении. Если он думает так, Стоун хочет, чтобы вы это знали. Он пытается не изменить мышление Путина, а показать его". "Более масштабная идея Стоуна - что Путин не так уж отличается от многих мировых лидеров, даже когда речь заходит о социальных проблемах", - указывает Руше и цитирует ремарку Стоуна о том, что Обама был против однополых браков до 2014 или 2015 года (до 2012, поправляет Руше). "Большая часть отзывов на документальный фильм Стоуна о Путине была написана, когда критики посмотрели первые два часа, - утверждает автор статьи. - Они формируют написанный с симпатией портрет Путина и рассказывают о его появлении из ельцинской эпохи - периода, напоминающего о Диком Западе, который Стоун описывает как "сумасшедший капитализм и алкоголизм, нечто вроде оргии по Достоевскому". Однако "Интервью с Путиным" становятся более критичными в следующих эпизодах. Во второй половине фильма Стоун прижимает Путина по поводу взлома выборов в США, по поводу олигархов и по вопросу, как долго тот намерен оставаться у власти. Сфинксообразная маска Путина время от времени трескается, хотя черный пояс по дзюдо остается при нем". "Пусть там нет моментов "ага, попался", но целью режиссера было начать спор, а не закончить его, - указывает Руше. - Для многих в США Путин - если процитировать Джона Маккейна - "мясник", и "отморозок", и худшая угроза, чем ИГИЛ*. С точки зрения Стоуна, публика должна беспокоиться и о цифровых возможностях США. Мир - тревожное место, и у обеих сторон были плохие намерения. Просто демонизировать Путина - и, обобщая, Россию - опасно, указывает Стоун, и неправильно". О россиянах режиссер говорит: "У них есть свобода религии, они едут, куда хотят. Они путешествуют, русские люди никогда не жили лучше. Но, конечно, в Америке [считается, что] они несчастны, живут под диктатом, в сталинских лагерях, в гулагах, что их всех кромсает это чудовище. Это просто безумие". "Я хочу сказать, - говорит Стоун, - что это ложь Мердока (гендиректор медиахолдинга News Corporation. - Прим. ред.), он лгал обо всем мире, и эта ложь привела к войнам". "Такая точка зрения, - комментирует Руше, - не получит особой поддержки в коридорах власти в Вашингтоне или Лондоне. И ее оспорят многие русские, в том числе Алексей Навальный, российский оппозиционный лидер, который сидел в тюрьме и пережил физические нападения за то, что возглавил протесты против режима Путина". "Словно подчеркивая, как мало в этом документальном фильме того, что удовлетворит многочисленных критиков Путина, его покажут в России без цензуры. Ясно, что многое в нем порадовало российский истеблишмент", - указывает рецензент. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Guardian