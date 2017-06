13 июня 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Бунт "детей путинского электората": для режима цена репрессий будет немалой Западная пресса откликнулась на вчерашние акции протеста в России против коррупции, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. Как отмечают обозреватели, среди демонстрантов было много молодежи, и "этот маленький бунт дает надежду на то, что в стране вырастет новое поколение, которое потребует ответа от своих властей". Путин "предает молодое поколение тем, что поощряет клептократическое правление". "День России знаменует официальное празднование возрождения страны из руин Советского Союза. Сотрудники спецслужб Владимира Путина предпочли отметить этот государственный праздник в проверенном временем советском стиле - арестом Алексея Навального, самого известного из соперников-оппозиционеров президента", - пишет редакция The Times. Газета объясняет нервозное отношение властей к деятельности Навального двумя причинами: его умением говорить с молодежью напрямую и "размахом его потенциальной президентской программы". Газета полагает: "Пока Путин имеет власть над полицией и машиной спецслужб, пока судьи выполняют его волю, пока он может сохранять свою бескрайнюю сеть покровительства, ему не следует опасаться, что на президентских выборах в марте следующего года Навальный его сместит". Но если Путин, как ожидается, победит на выборах, ему поневоле придется решать проблемы, на которые указал Навальный. "Навальный сеет в обществе сомнения в кремлевском лидере. Путин предает российское молодое поколение тем, что поощряет клептократическое правление", - заключает издание. "То, что в понедельник в Москве во время антикоррупционной демонстрации был задержан российский лидер оппозиции Алексей Навальный, - еще одна примета неприемлемого авторитаризма, характерного для власти российского президента Владимира Путина", - пишет El Pais в редакционной статье под заголовком "Путин против Навального". Газета находит два основания считать Навального политическим противником, опасным для властей. Во-первых, он намерен баллотироваться на президентских выборах, причем "грозит вынести на публичные дебаты те вопросы, которых предпочитает избегать триумфалистский дискурс Путина". Во-вторых, "Навальный вовлек в политику новое поколение россиян". Газете заключает: "По разным причинам, некоторые из которых, вероятно, можно приписать Западу, Россия застряла на полдороге в пути от коммунистической диктатуры к современной демократии. Но это не значит, что она не в состоянии пройти этот путь до конца. А факты вроде задержания оппозиционеров - это, конечно, шаги в неподходящем направлении". "По всей видимости, российское руководство не столь уверено в своей власти, как это должно быть, если судить по опросам общественного мнения, согласно которым президент Путин пользуется поддержкой большинства россиян", - пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Райнхард Везер о новых протестах в российских городах. Жесткие действия полиции против мирных демонстрантов в Москве и Санкт-Петербурге показали, что "Кремль боится открытой политической конкуренции и с помощью насилия и репрессий пытается задушить ее до того, как потенциальный противник окрепнет настолько, что сможет выиграть борьбу за власть". Алексей Навальный представляет угрозу нынешнему режиму: "С одной стороны, он расширил протестную базу как в географическом, так и в общественном отношениях. (...) С другой стороны, Навальный представляет собой альтернативу Путину, причем как в личностном, так и в программном плане. Тем более что нынешняя система власти стабильна лишь до тех пор, пока Путин остается единственной альтернативой в глазах как населения страны, так и воюющих друг с другом за влияние и деньги частей элиты". Навальный грозится "разрушить эту монополию Путина, так как не скрывает свои политические амбиции". В то же время, как говорится в статье, есть причины относиться к Навальному критически: "его риторика (...) носит крайне популистский характер, а его курс конфронтации с режимом несет риски не только для него, но и для его сторонников". "Но на сегодняшний день его движение стало настолько крупным, что Кремлю придется считаться с ним. Вероятность провала Навального велика, но и для режима цена репрессий также будет немалой", - заключает автор. Тысячи людей, многие из них подростки, заполнили центр Москвы в понедельник, чтобы протестовать против коррупции, которая, по их словам, уничтожает их будущее, пишет в своем репортаже московский корреспондент американской газеты The New York Times Эми Феррис-Ротман, рассказывая о грубых арестах митингующих полицией. Как поясняет автор, разрешения на проведение акции на Тверской у Навального не было: он внезапно перенес место встречи демонстрантов с проспекта Сахарова, где акция была санкционирована властями. "Говорит ли это о безответственности Навального?" - задается вопросом корреспондент. В глазах его сторонников это сделало его героем. В понедельник ему аплодировали и прославляли его, говорится в статье. Журналистка вспоминает акции протеста 2011 года. Большинство сегодняшних протестующих тогда были детьми, и они не знали никакой другой власти, кроме путинской. Им это надоело, заключает автор. О "детях путинского электората" пишет и швейцарская газета Tagesanzeiger. Молодое поколение россиян может "стать опасным для власти президента Путина", считает журналистка Цита Аффентрангер. Так, российская полиция автобусами задерживала демонстрантов, протестовавших в День России против коррупции элиты. Среди них было много молодежи не старше 16 лет. "И этих молодых россиян можно понять, (...) ведь они живут в довольно тесном и реакционном мире нынешней России - изолированной страны без перспектив на будущее, - подчеркивает автор. - Этот маленький бунт дает надежду на то, что в стране вырастет новое поколение, которое потребует ответа от своих властей и не станет просто пожимать плечами, в то время как элита будет богатеть, совершенно не заботясь о народе". "Для родителей демонстрантов, которые пережили распад СССР и хаос 90-х годов, стабильность и безопасность стоят превыше всего. По этой причине горстка молодых бунтарей никак не может сказаться на власти Путина. Но начать представлять опасность - да, - подытоживает Аффентрангер. - И если протесты продолжатся, а неразборчивая полиция будет избивать детей путинского электората, чувство стабильности и безопасности быстро улетучится. А это, в свою очередь, сильно ударит по президенту, который хочет переизбраться в следующем году". В России, прежде всего среди представителей молодого поколения, происходит становление нового протестного движения, направленного против действующей власти. В Москве и других городах молодежь мужественно выступает против власть имущих, пишет немецкая Die Zeit. "Молодые участники акции в Москве реагировали на применение полицейскими силы с юмором и возмущением одновременно", - говорится в статье. "До сих пор все попытки Кремля снизить протестный настрой среди молодежи оканчивались неудачей", - пишет журналистка Зимоне Бруннер, напоминая о серии видео, появившихся в интернете по заказу президентской администрации. "Вся эта интернет-пропаганда, по мнению российского политолога Екатерины Шульман, никак не трогает молодежь. Как она пишет в одной из своих статей, когда они с ней сталкиваются, они не понимают, чего от них хотят", - говорится в статье. Целью пропаганды, по мнению Шульман, является активизация тех отделов мозга, в которых живет память о советской эпохе. Однако если такой памяти нет в принципе, пропаганда бьет мимо цели. По словам российского историка Серафима Ореханова, политика неожиданно снова вошла в моду. Также по теме: Российский оппозиционный лидер Навальный задержан перед маршем протеста (Financial Times) Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста, а его сторонники подвергаются преследованию (Le Temps)