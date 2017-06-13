Пропутинские группировки, неотступно преследующие оппозиционеров в России

Прокремлевские группировки множат акции устрашения и даже нападения на противников Владимира Путина и их сторонников. Находясь на подъеме после начала украинского кризиса, они пытаются создать помехи для любых оппозиционных мероприятий, пишет в своем репортаже корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"SERB - это акроним от революционного движения "Юго-восточный блок" (South East Radical Block), с отсылкой к сепаратистам Донбасса - входит в число печально известных прокремлевских группировок, считающих себя вправе оказывать поддержку полиции в ее преследовании оппозиционеров. Его добровольцы в понедельник присутствовали на митинге, организованном Алексеем Навальным. Ранее этому движению было вменено в вину нападение на 75-летнего антипутинского активиста Владимира Ионова, который развернул плакат у Красной площади, - говорится в статье. - Не так давно один из товарищей создателя движения Гоши Тарасевича был обвинен в том, что он плеснул зеленкой в лицо знаменитому блогеру Алексею Навальному, который вынужден быть сделать операцию на глазах. "Это нападение инсценировали люди Навального", - нагло ответил Тарасевич.

"Этот 40-летний российский актер, живущий на Украине, впервые прославился в марте 2014 года, когда он участвовал в штурме здания областной администрации Харькова, на востоке Украины. Когда разразилась война в Донбассе, он сбежал в Москву, где отныне возложил на себя обязанность по недопущению российского Майдана, способного захватить власть, - сообщает автор статьи. - За угрозой "заговора" против Владимира Путина он видит руку различных врагов: это либеральные банкиры и режиссеры, такие как председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, режиссер Кирилл Серебренников, которого он обвиняет в "гомосексуализме и педофилии", а также "еврейские националисты".

"Мы не хотим им оставлять ни малейшего шанса. Поэтому мы выплескиваем им в лицо зеленку и бросаем их в мусорный бак, как это делали украинцы Майдана. После чего мы их спрашиваем: "Вам понравилось, вы хотите повторения?" - рассказывает Гоша Тарасевич.

"После одной из своих выходок Тарасевич был приглашен в Госдуму, где, по его словам, он получил "моральную поддержку" от парламента и сфотографировался рядом с заместителем председателя Петром Толстым. В понедельник он был арестован во время организованного Навальным митинга... одновременно с оппозиционерами Владимиру Путину", - отмечает автор.

"Украинские события спровоцировали возникновение этих прокремлевских движений, среди которых SERB - самое радикальное, - передает журналист. "Мы как ваша французская армия, она не стреляет, пока не началась война. Но мы готовимся", - поясняет Николай Стариков, один из лидеров движения "Антимайдан", уполномоченного преследовать тех, кого он называет "пятой колонной", полностью подчиненной Западу. Он считает одним из своих духовных отцов байкера Александра Залдостанова по прозвищу Хирург, лидера движения "Ночные волки", который разъезжал на "Харли-Дэвидсоне" рядом с Владимиром Путиным. Со своей стороны, Национально-освободительное движение (НОД), насчитывающее 160 тыс. добровольцев, повсюду проявляет себя на патриотических митингах. Однако этим двум движениям SERB - который гордится тем, что не получает никакой финансовой поддержки от Кремля, - ставит в вину их пассивность по отношению к оппозиции", - пишет Авриль.

"В тот день, когда адвокат и борец с коррупцией объявил о том, что выставляет свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года, двадцать активистов НОД отправились к его штабу, раздавая прохожим призывы к новому судебному процессу против Навального. "Все, что они могут сделать, - это припугнуть оппозицию", - считает юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов, который рассчитывает на постепенное исчезновение этих движений. Тем временем Навальный задумывается над тем, чтобы нанять телохранителя", - комментирует автор публикации.