Как россияне покупают "лайки" и "подписчиков" в супермаркете

В торговых центрах России стоят автоматы, которые торгуют виртуальной популярностью, пишет в своем блоге Le Monde.

Официальной валютой в социальных сетях является влияние. Чем больше у вас влияния и откликов, тем больше возможности для продажи ваших идей или товаров. Это влияние измеряется "подписчиками", друзьями, количеством людей, перед которыми вы выкладываете то, что вы распространяете, говорится в статье.

"Такой системой, как и всякой другой, можно манипулировать: покупая фальшивых "подписчиков" или фальшивые "лайки", можно искусственно раздувать количество откликов. Создается впечатление, что вы более популярны, чем на самом деле", - полагают журналисты.

"Этот черный рынок существует столь же долго, сколько существуют социальные сети. Главным образом, он виртуальный и проходит через какие-то подозрительные сайты в Восточной Европе или Азии, продающие "роботов" которые вас посещают, "лайкают" ваши фотографии или ваши сообщения за финансовую компенсацию. Facebook регулярно объявляет кампании против подобной продажи "лайков" и этих "недостоверных" аккаунтов", - говорится в статье.

Фотографии, сделанные 6 июня российским журналистом Василием Сонькиным, показывают, что этот рынок начал проникать в реальный мир. Автомат находится в торговом центре "Охотный ряд", в центре Москвы, и продает отметки "мне нравится" и "привлечь дополнительных подписчиков" в Instagram и в соцсети "ВКонтакте" - российском аналоге Facebook. Сходив за покупками, можно приобрести виртуальную популярность. Стоимость 100 "лайков" под фотографией составляет 50 рублей (78 евросантимов), за 100 рублей (1,57 евро) можно купить 100 "подписчиков".

Снимки были подхвачены его коллегой Алексеем Ковалевым и выложены на его аккаунте в Twitter, чем объясняется внезапная медийная популярность "автомата по покупке лайков Instragram в России", пишет издание.

Как говорится в публикации, разработчиком этого сомнительного автомата является компания Snatap, которая радостно занялась серфингом на волне бесплатной рекламы за пределами российских границ. Как она уверила сайт Motherboard, 20 подобных автоматов стоят в Германии, Польше и Чешской Республике.

Конечно, стать "микроагентом влияния", накапливая фальшивые "лайки", приобретенные в виртуальном пространстве или в российском торговом центре, также означает предоставить доступ к своему аккаунту неизвестным ботам, пишет редакция. Так что, как справедливо замечает Motherboard, этот маленький стимулятор эго обойдется не только в определенное количество рублей - "весьма вероятно, что вы обнаружите, как ваш аккаунт отправляет рекламу клиентам Snatap".