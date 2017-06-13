Алексей Навальный приговорен к 30 суткам ареста, а его сторонники подвергаются преследованию

На задолго запланированном антикоррупционном митинге в столице было отмечено множество столкновений. Оппозиционеру Навальному, задержанному еще до начала шествия и приговоренному к 30 суткам ареста, до сих пор удается оказывать давление на власть, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Антикремлевский оппозиционер номер один Алексей Навальный в понедельник вечером был приговорен к 30 суткам ареста, что стало эпилогом дня мобилизации его сторонников, отмеченного задержанием более 1500 человек по всей России, говорится в статье.

"41-летний блогер-антикоррупционер по решению суда Москвы признан виновным в призывах к участию в несанкционированной акции, которая вывела на улицы тысячи россиян, зачастую очень молодых, во многих городах, начиная с Владивостока на Дальнем Востоке до анклава Калининград на берегу Балтийского моря", - передает журналист.

"В понедельник на Тверской улице, в центре Москвы маленькая история встретилась с большой. Власти там праздновали "важнейшие события русской истории", в то время как российская оппозиция, направляемая крестоносцем-антикоррупционером Алексеем Навальным, пыталась заставить их отклониться от намеченного пути. Несколько тысяч митингующих (4500 по данным полиции) откликнулись на его призыв, подтверждая способность главного соперника Владимира Путина собирать вокруг себя недовольных", - пишет автор статьи.

Едва Алексей Навальный вышел из дома, полицейские его арестовали. Точно в этот момент, к 13 часам по московскому времени, на другом конце Москвы были вырублены электричество и интернет в помещении его "Фонда борьбы с коррупцией", откуда организация собиралась координировать митинг и транслировать его онлайн, говорится в статье.

"Стараясь разделить шествие на несколько окруженных групп, наряды полиции развернули заграждения. Прогуливающиеся быстро разбежались, в то время как сочувствующие Навальному, осознав свое количество, принялись выкрикивать враждебные властям лозунги. "Хватит врать и воровать", "Россия без Путина", "Путин - вор" - такие запрещенные лозунги сотни раз раздавались между стенами высоких зданий, стоящих по сторонам самой известной улицы Москвы", - отмечает автор.

"Подавляющее большинство митингующих - молодые, бывалые и осторожные. И к тому же на удивление спокойные. Ни одного предмета не было запущено в каски полицейских. Ни одно стекло не было разбито. Полицейские автобусы проезжали сквозь толпу, и никто не ударял по ним ногой. "Вы бы лучше преступников арестовывали", - насмешливо шепнул один митингующий полицейскому. Парадоксально, но агрессивность чаще исходит от женщин средних лет, возможно матерей, обеспокоенных зрелищем того, как их детям угрожают грубые и сверхзащищенные полицейские. Эти женщины, безусловно, понимают, что полицейские мало склонны к тому, чтобы затаскивать их в автозаки", - комментирует Гриншпан.

Полиция не особо выставляет напоказ насилие на улице, там, где она находится под прицелом бесчисленных камер. Во время митинга журналистом Le Temps не было замечено обилия ударов полицейскими дубинками. Зато ближе к концу дня, после разгона митинга, в социальные сети и независимые СМИ стали поступать свидетельства жестокостей.

"Мы требуем ответов!" - такой лозунг был определен Навальным для вчерашнего митинга с тем, чтобы напомнить властям о растущем разочаровании в неприкрытой коррупции элит. "Это конек, оседланный смутьяном российской политики, решившим выставить свою кандидатуру на президентских выборах марта 2018 года. Поразив власти организацией первой волны митингов 26 марта этого года, оппозиционер снова продемонстрировал свою способность к мобилизации десятков тысяч человек по всей стране, ловко донося свой месседж через социальные сети. Тем самым Алексей Навальный продолжает оказывать давление на Кремль, решивший не допускать его к участию в президентских выборах", - подытоживает журналист.