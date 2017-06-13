Россия предостерегла США от атак против сирийской армии, на фоне того как союзники наносят удары по ИГИЛ* на границе

"Россия потребовала, чтобы США прекратили атаковать силы, поддерживающие сирийское правительство, на фоне того как они овладевают позициями, удерживаемыми военизированной группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ)* на границе страны с Ираком", - сообщает Newsweek.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров, по сообщениям, сделал эти заявления в субботу во время разговора по телефону с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тем самым он отреагировал на три американских авиаудара за последние несколько недель по силам, сражающимся с ИГИЛ и другими повстанческими группировками от лица поддерживаемого Россией сирийского президента Башара Асада. Пентагон утверждает, что проправительственная коалиция, которую он назвал поддерживаемыми Ираном группировками, нарушила "зону избегания конфликтов", провозглашенную международной коалицией под руководством США в Южной Сирии, но не признанную ни Москвой, ни Дамаском. Лавров подверг критике действия США, и обе стороны, по сообщениям, договорились более тесно сотрудничать в будущем", - говорится в статье.

Президент Дональд Трамп вначале снизил накал антиасадовских высказываний своего предшественника, но изменил позицию в апреле, обвинив сирийского лидера в химической атаке на мирных жителей в провинции Идлиб. За этим последовал ракетный удар по позициям сирийской армии, напоминает издание. "Удар привел к серьезным политическим разногласиям между Вашингтоном и Россией по Сирии, и США с тех пор увеличили свое военное присутствие в стране в целях борьбы с ИГИЛ* и уменьшения иранского влияния в регионе", - отмечает издание.

Возглавляемая США коалиция также установила "зону избегания конфликта" в районе южного региона Ат-Танф. Однако эта зона была провозглашена вне границ, установленных в прошлом месяце Россией, Ираном и Турцией, в результате чего были созданы четыре "зоны деэскалации" в других частях страны, говорится в статье.

"На фоне того как сирийская армия и ее союзники продвигаются дальше на восток, США обвиняют их в том, что они создают угрозу для спецназа, приближаясь к самопровозглашенной зоне избегания конфликта и сталкиваясь с вооруженными группировками оппозиции", - пишет издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.