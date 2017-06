13 июня 2017 г. Дэвид Сенджер и Эрик Шмит | The New York Times Американское кибероружие, применяемое против Ирана и КНДР, стало разочарованием в случае с ИГИЛ* Быстрорастущие ряды американских кибервоинов за последние годы наносили киберудары по ядерным центрифугам в Иране и прибегали к кибератакам для дестабилизации запусков ракет Северной Кореи с переменным успехом, пишет The New York Times. Но, по признанию американских официальных лиц, когда они начали направлять свой арсенал кибервооружений на более трудноуловимую мишень, а именно против "Исламского государства" (ИГИЛ)*, результатом стало сплошное разочарование. "Они выяснили, что эффективность национального арсенала кибервооружений против врага, который пользуется интернетом в основном для вербовки, распространения пропаганды и осуществления зашифрованных коммуникаций, достигла своего предела", - пишут авторы статьи Дэвид Сенджер и Эрик Шмит. Все это быстро восстанавливается после того, как американские киберспециалисты блокируют компьютеры экстремистов или получают доступ к их данным, поясняют авторы. Прошло больше года с тех пор, как Пентагон заявил, что открывает новую линию борьбы с "Исламским государством"*, направив свое Киберкомандование на нанесение ударов по компьютерным сетям. "Миссия была ясна: подорвать способности "Исламского государства"* распространять свои послания, привлекать новых приверженцев, платить боевикам и транслировать приказы командиров", - говорится в статье. Но в результате недавних ударов в Великобритании и Иране, ответственность за которые взяло на себя ИГИЛ*, стало ясно, что усилия по вербовке и сами центры коммуникаций восстанавливаются почти так же быстро, как и устраняются. Это заставляет сотрудников спецслужб задуматься о том, что технологии кибервойны, изначально разработанные для борьбы с фиксированными объектами, такими как ядерное оборудование, должны быть пересмотрены для использования в борьбе с террористическими группировками. "В целом присутствовало некоторое чувство разочарования по поводу способности киберопераций наносить серьезные удары по ИГИЛ*, - заявил Джошуа Гельцер, который до марта был старшим директором по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности США. - На деле это гораздо труднее, чем кажется". Один из редких успехов в борьбе против ИГИЛ*, по крайней мере отчасти, принадлежит Израилю, который был партнером Америки в атаках по ядерным объектам Ирана. По словам чиновников, израильские кибервоины несколько месяцев назад проникли в небольшую ячейку экстремистов, занимавшихся производством бомб в Сирии. Именно так Соединенные Штаты узнали, что террористическая организация работала над производством взрывных устройств, которые могли обмануть аппараты рентгеновского сканирования в аэропортах и другие просвечивающие устройства, так как они выглядели как аккумуляторы для ноутбуков. По словам двух представителей США, знакомых с этой операцией, разведданные были столь точными, что позволили Соединенным Штатам понять, каким образом эти вооружения могли детонировать. Эта информация поспособствовала введению в марте запрета на провоз крупных электронных устройств в ручной клади на рейсах в США и Великобританию из десяти аэропортов, расположенных в восьми странах с мусульманским большинством. Они также были частью засекреченных разведданных, в раскрытии которых обвиняется президент США Дональд Трамп, встретившийся в прошлом месяце в Овальном кабинете с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и послом России в США Сергеем Кисляком. Откровения Трампа разгневали представителей Израиля, говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times