13 июня 2017 г. Бен Шрекингер | Politico Как Россия нацеливает свои усилия на вооруженные силы США "Осенью 2013 года маргинальный американский новостной сайт Veterans Today, который также предлагает отставным военным помощь с трудоустройством и оплатой медицинской помощи", как называет его издание Politico, начал размещать в интернете контент из New Eastern Outlook (в русскоязычной версии "Новое восточное обозрение". - Прим. ред.). Журналист Бен Шрекингер пишет, что New Eastern Outlook - это "геополитический журнал, издаваемый Российской академией наук, которая работает по специальному разрешению государства, и в нем встречаются заголовки типа "Украинский Ку-клукс-клан - новый союзник НАТО". Шрекингер продолжает: "Как говорят эксперты по делам разведки, в последние годы Россия драматично расширила "активные меры" против США (вид политической войны, включающий в себя дезинформацию и пропаганду, а также компрометацию лидеров посредством взяток и шантажа)". По словам автора, доказательства и оценки кремлинологов свидетельствуют, что эти меры применяются Россией против разных столпов американского общества, в том числе против вооруженных сил. Эксперты предостерегают, что эти усилия "в потенциале могут ослабить способность военных четко оценить намерения Путина и эффективно противостоять российской агрессии в будущем". "В дополнение к пропаганде, которая призвала повлиять на военнослужащих и ветеранов, российские государственные акторы добавляют военнослужащих в друзья на Facebook, выдавая себя за привлекательных молодых женщин, чтобы собирать разведданные, а также обрушивают тонко выверенные фишинговые атаки на аккаунты сотрудников Пентагона в Twitter. Согласно заключению одной фирмы по кибербезопасности, Fancy Bear - та же самая российская военная хакерская группировка, которая взломала Национальный комитет Демократической партии, - несла ответственность и за публичное размещение в 2015 году в интернете данных, украденных у армии, причем выдавала себя за сторонников "Исламского государства"*. По заключению другой фирмы по кибербезопасности, самой частой мишенью фишинговых атак этой хакерской группировки на Западе были военные, причем супруги военнослужащих - еще одна заметная категория мишеней", - говорится в статье. По мнению автора статьи, налицо "новый тип низкоинтенсивной или "гибридной" войны, в то время как западные правительства пока сталкиваются с трудностями при попытках ему противостоять". Джон Бамбенек из Fidelis Cybersecurity, "сказал, что Россия - одна из нескольких иностранных держав, которые собирают разведданные об американских вооруженных силах, используя приманки в соцсетях", говорится далее. "Шпионы понимают, что, основываясь на незасекреченном поведении военных, можно вычислить многое о намерениях вооруженных сил", отметил он в интервью по электронной почте. Завязывание контактов в соцсетях помогает иностранным державам направлять сообщения группам американских военных, а российским агентам - размещать пропаганду, пишет Шрекингер. Серена Моринг, в прошлом работавшая по контракту с вооруженными силами США, "говорит, что впервые забеспокоилась из-за пророссийских настроений военных в соцсетях прошлой весной, когда среди американских военнослужащих в социальных медиа начала циркулировать неподтвержденная статья, где рассказывалась история о российском военном, геройски погибшем на войне с ИГИЛ* в Сирии", передает журналист. "Все военные реагировали так: "Круто. Эпическая смерть", - сказала 39-летняя Моринг. - Это были настоящие узы привязанности между солдатами, сформированные через соцсети". "Моринг сказала, что еще больше забеспокоилась, когда ее друзья военные, в том числе сотрудники военной разведки, сделались признанными поклонниками Путина. По ее словам, теперь она тратит много сил на споры о России на каналах в Instagram и Facebook, предназначенных для военной аудитории", - говорится в статье. Автор признает, что в соцсетях трудно отделить "органичные пророссийские настроения" от искусственно сформированных. Он поясняет: "С 2015 года среди американских республиканцев резко вырос рейтинг одобрения Путина, правая пресса типа Fox News часто пишет о Путине в позитивном духе". Со своей стороны, экс-командующий войск НАТО Филип Бридлав говорит: "Люди, которые объявляются на сайтах ветеранов и начинают петь осанну Путину... Можно гарантировать, что это тролли, часть армии, которая сидит там и каждый день нас атакует". Автор особо останавливается на сайте Veterans Today. Он был создан в США "в 2003 году для противостояния вторжению в Ирак и вскоре начал публиковать безумные конспирологические теории". Исполнительный редактор Veterans Today Джим Дин написал в статье, что партнерство с российским New Eastern Outlook - "брак, заключенный на небесах". В октябре 2013 года другой сайт, Veterans News Now, начал публиковать контент московского аналитического центра "Фонд стратегической культуры", а в октябре 2015-го Veterans Today стал партнером сайта South Front. Шрекингер характеризует South Front как "сайт военной тематики с изящным дизайном, авторство статей не указывается; ресурс был зарегистрирован в Москве в апреле того года, когда Россия активизировала свои операции влияния в ответ на западные санкции". Автор сообщает: "В электронном письме представители South Front, не указавшие своих имен, написали, что сайт не связан с российским правительством. Они заявили, что идентификация South Front как части кремлевского аппарата влияния противоречила бы принципам свободы слова и стала бы примером антироссийской дискриминации". Шрекингер приводит статистику об объектах хакерских атак: "Согласно докладу фирмы по кибербезопасности SecureWorks, 41% лиц, которые подверглись атакам Fancy Bear за пределами бывшего СССР, были действующими или отставными военными". Еще 22% объектов атак - писатели и журналисты, 10% - НКО, 4% - политические активисты, 8% - госслужащие. Более 20% из числа атакованных писателей и журналистов - супруги военнослужащих, ведущие блоги о жизни военных. Журналист утверждает, что слив добытой хакерами информации - тоже элемент "активных мер" России против американских военных. "Прошлым летом российские хакеры "слили" электронные письма, похищенные у Бридлава, пытаясь поставить НАТО в неловкое положение. В 2015 году группировка, называвшая себя Cyber Caliphate, взломала аккаунт Центрального командования США в Twitter, направив фолловеров аккаунта на сайт, где группировка разместила данные, украденные у военных. Cyber Caliphate называл себя группой сторонников ИГИЛ*, но в действительности это был "ложный флаг", призванный завуалировать подлинное лицо виновника, которым была Fancy Bear, согласно докладу фирмы по кибербезопасности Trend Micro, в котором говорится, что французские власти подтвердили аналитические выводы фирмы, указав на российскую хакерскую группировку", - говорится в статье. Глава Strategic Cyber Ventures Том Келлерман утверждает, что российские кампании стали еще нахальнее. "По словам Келлермана, который в то время был старшим управляющим по вопросам кибербезопасности в Trend Micro, в мае и июне 2015 года эта фирма предостерегла ФБР и Секретариат директора Национальной разведки США, что кремлевские хакеры составили список из 2,3 тыс. человек, в котором числились самые могущественные лидеры из Вашингтона и Нью-Йорка, а также их супруги и возлюбленные, чтобы нацелить на них слаженную хакерскую кампанию. Келлерман сказал, что не знает, приняло ли правительство меры после этого сообщения, в котором содержалось предостережение, что хакеры имели возможность включать микрофоны и камеры на персональных устройствах объектов слежки, дабы получать конфиденциальную информацию об их частной жизни. Специалист полагает, что эта кампания успешно поставила американских лидеров в компрометирующее положение и побудила Кремль расхрабриться", - говорится в статье. Келлерман добавил, что вспышки онлайн-атак - предвестье вооруженной агрессии, передает автор статьи. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: Politico