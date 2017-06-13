Закрыв глаза, навстречу погибели

Неутихающая шумиха вокруг противостояния между Дональдом Трампом и экс-главой ФБР Коми скрывает истинную суть скандала: Россия пытается подорвать американскую демократию, а президент США предпочитает не обращать на это внимания, пишет корреспондент Der Spiegel Марк Питцке.

Выступление Джеймса Коми в Сенате, за которым в прямом эфире следили 20 млн американцев и еще 90 млн смотрели фрагменты слушаний онлайн, привело к новым вопросам. "Кто лжет, а кто говорит правду? Должен ли Трамп понести ответственность за то, что вмешался в расследование ФРБ относительно активности русских в ходе предвыборной кампании в США? Какую роль в этом сыграл министр юстиции Джеф Сешнс, тогдашний начальник Коми?"

"В последние дни за медийной шумихой забывается то, о чем действительно шла и идет речь, - об американской демократии и серьезных последствиях для нее", - пишет автор.

Коми без обиняков указывает на подобную угрозу. "Русские вмешались в 2016 году в ход наших выборов, - заявил он. - Они сделали это намеренно и искусно, с привлечением гигантского технического потенциала. Эта кампания, без сомнений, управлялась с самого верха".

"Только задумайтесь, - комментирует журналист: - Россия пытается подорвать основополагающий политический процесс в США. Причем получившие задание из Москвы хакеры не только проникли на сервера Демократической партии, но и вторглись в компьютеры сотен, если не тысяч американских ведомств, компаний и частных лиц".

Более того, согласно секретным документам, которые на прошлой неделе предположительно передала интернет-порталу Intercept информатор Риалити Ли Виннер, работавшая по контракту на АНБ и арестованная по обвинению в шпионаже, "российские спецслужбы получили доступ к производителю программного обеспечения, которое используется на выборах в восьми штатах, включая Флориду, Северную Каролину и Вирджинию", - говорится в статье.

"Эта холодная война на новый лад уже приносит Москве свои плоды. США погрязли в раздорах, общество расколото и охвачено недоверием. А из-за вопиющего пренебрежения, с которым Трамп относится к демократическим нормам, по швам трещат и национальная, и международная системы. Коми считает, что русские еще вернутся и продолжат кибератаки", - передает автор статьи.

Трамп абсолютно ничего не предпринимает. "Вместо этого он без устали называет сообщения о вмешательстве России пропагандой "обиженных" демократов и фейком, а Коми клеймит как "лжеца", - пишет Питцке.

"Почему же Трамп покрывает русских? В лучшем случае, причина кроется в его эго: тот, кто сомневается в выборах, обесценивает, с точки зрения Трампа, его победу, - говорится в статье. - А в худшем случае бесчестный альянс Москвы с командой Трампа - если не с ним самим - все же существует. По меньшей мере семеро советников нынешнего президента имели как перед выборами, так и после контакты с русскими, о которых они иногда "забывали" сообщать". Теперь ответить на вопросы "что, почему и как" предстоит следователю по особым делам Роберту Мюллеру - предшественнику Коми на посту директора ФБР.