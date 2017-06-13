Человек, который выступает против Путина

35-летний активист Ильдар Дадин получил награду Фонда Бориса Немцова, сообщает Антони Рицшель на страницах немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. Фонд назван в честь убитого в 2015 году у стен Кремля оппозиционера. В числе претендентов на награду в размере 10 тыс. евро был и критик Кремля Алексей Навальный, выступивший с призывом выйти на демонстрации против коррупции в этот понедельник и задержанный еще до их начала. Тем не менее, в ходе голосования на интернет-странице "Новой газеты" победил Дадин.

Оппозиционер не сможет лично присутствовать на церемонии награждения в немецком Бонне, так как российские власти отказали ему в выдаче загранпаспорта. Вместо него на церемонии будет присутствовать сотрудник правозащитной организации "Мемориал", пишет автор.

Вообще, Дадин, как отмечает Рицшель, принадлежит к поколению критиков нынешней власти, которое политизировалось после массовых фальсификаций на выборах в Госдуму в 2011 году. Тогда подтасовки привели к многодневным демонстрациям. В частности, на "Марше миллионов" в мае 2012 года были задержаны сотни человек. Дадин "публично добивался их освобождения, а также боролся против дискриминации геев". Дадин стоял в одиночных пикетах с плакатами вроде "Путин - это конец России" или "Если ты молчишь сегодня, завтра придут за тобой. И тогда промолчит следующий" по поводу бездействие оппозиции.

В результате в декабре 2015 года Дадин сам был приговорен к трем годам лишения свободы за "повторные нарушения общественного порядка". Позже наказание было сокращено до двух с половиной лет. Таким образом, активист стал "первой жертвой более жестких поправок в законодательство, согласно которым любой человек в России может получить реальный срок за два нарушения закона о митингах в течение 180 дней". Такое же наказание предусмотрено за участие в несанкционированных акциях протеста, говорится в статье.

Однако, вопреки прогнозам Дадина, за его арестом не последовало молчание: организация Amnesty International опубликовала письмо активиста. Адвокат организации тайно вынес из колонии письмо, в котором говорилось, что Дадина "неоднократно пытали, забирали все личные вещи, в том числе туалетную бумагу и зубную щетку, (...) а также грозили изнасилованием и убийством", передает издание.

С конца 2016 года родственники потеряли контакт с Дадиным. Европейский суд по правам человека обязал Москву сообщить сведения о местонахождении активиста, и лишь спустя 37 дней тишины супруга активиста Анастасия Зотова узнала, что ее мужа перевели в исправительную колонию ?5 в Сибири. 24 февраля 2017 года Верховный суд России отменил приговор и постановил освободить Дадина.