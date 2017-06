13 июня 2017 г. Кэтрин Филп | The Times Македония пытается вступить в НАТО под другим именем "Македония рассматривает возможность переименования, чтобы преодолеть сопротивление Греции ее вступлению в НАТО на фоне растущих опасений по поводу российского вмешательства на Балканах", - пишет The Times. Новое правительство Македонии сообщило в воскресенье руководству НАТО, что бывшая югославская республика готова к компромиссу в долговременном споре со своим соседом ради укрепления стабильности во всем регионе, уточняет автор статьи Кэтрин Филп. Греция наложила вето на заявку Македонии на членство в НАТО в 2008 году из-за названия республики, совпадающего с названием области в Северной Греции. Афины считают название Македонии угрозой территориальной целостности Греции, напоминает журналистка. Министр иностранных дел отправится в Афины, чтобы начать переговоры по этому диспуту на фоне разоблачений российского вмешательства в дела страны, пишет автор. "Просочившиеся документы разведки показывают, что российские шпионы и дипломаты участвовали в попытках разжечь этнические конфликты в Македонии между преимущественно славянским населением и находящимися в меньшинстве албанцами", - говорится в статье. Издание напоминает, что на прошлой неделе Черногория официально присоединилась к НАТО. Ее вступление в альянс остается противоречивым на фоне политических разногласий, связанных с достоверностью обвинений в попытке госпереворота при поддержке России накануне выборов в прошлом году, отмечает автор. Источник: The Times