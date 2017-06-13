Молодежь против Путина

В России, прежде всего среди представителей молодого поколения, происходит становление нового протестного движения, направленного против действующей власти. В Москве и других городах молодежь мужественно выступает против власть имущих, пишет Die Zeit.

"Тысячи демонстрантов последовали за призывом оппозиционера Алексея Навального и вышли на улицы, протестуя против политической элиты", - отмечает автор публикации Зимоне Бруннер, указывая на то, что антикоррупционные протесты прошли 12 июня, в День России, в 200 российских городах.

"Ситуация обострилась накануне заявленных акций прежде всего в российской столице: поздно вечером 11 июня Навальный объявил о переносе одобренной акции протеста с проспекта Сахарова на Тверскую улицу - в самое сердце Москвы, откуда рукой подать до Кремля. Там как раз в эти дни проводился организованный городскими властями фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По словам Навального, мэрия оказала давление на фирмы, которые должны были предоставить оборудование и аппаратуру для сцены для акции на проспекте Сахарова. Сам Навальный был задержан в подъезде собственного дома еще до начала акции протеста: по словам его адвоката, оппозиционеру грозит 30 суток ареста в связи с нарушением закона о демонстрациях", - сообщает издание.

К вечеру 12 июня, говорится в статье, в столице было задержано до 700 человек, в Санкт-Петербурге, по сообщениям российских СМИ, - около 500. "Молодые участники акции в Москве реагировали на применение полицейскими силы с юмором и возмущением одновременно", - пишет журналистка, упоминая, как "одна девушка сфотографировалась перед строем сотрудников спецподразделения полиции, встав в боевую стойку и улыбаясь в объектив".

"Они не знают, кого им "крутить", - комментирует 19-летний Алексей. "Тех, кто считает себя патриотами и пришел сегодня на праздник, или тех, кто выступает здесь против коррупции?"

Другой прохожий, напротив, вслух возмущался по поводу акции протеста: "Это наш город, и мы, черт возьми, сами решаем, где нам гулять". Другой ругался: "Хотите протестовать, езжайте на Украину!"

"Если еще в 2011 году, согласно результатам опроса, о Навальном знали лишь 7% россиян, то сегодня его знает каждый второй житель страны. И это притом, что государственные СМИ обходят его своим вниманием. Оппозиционер объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в марте 2018 года - пока неясно, будет ли он до них допущен, поскольку против него заведено уголовное дело", - говорится в статье.

"Чтобы не допустить протесты, власть прибегает к проверенному рецепту: запугивание вкупе с репрессиями. От Тулы до Хабаровска (...) в эти дни в регионах были задержаны руководители предвыборных штабов Навального. Кроме того, были открыты новые дела против оппозиционеров в связи с антикоррупционной акцией протеста, проходившей 26 марта", - передает автор публикации.

"До сих пор все попытки Кремля снизить протестный настрой среди молодежи оканчивались неудачей", - пишет Бруннер, напоминая о серии видео, появившихся в интернете по заказу президентской администрации. Это и клип на песню в исполнении популярной поп-исполнительницы, которая призывает молодежь вместо участия в демонстрации "идти учить матчать". И видеозапись, на которой Навальный предстает в роли Гитлера.

"Вся эта интернет-пропаганда, по мнению российского политолога Екатерины Шульман, никак не трогает молодежь. Как она пишет в одной из своих статей, когда они с ней сталкиваются, они не понимают, чего от них хотят", - говорится в статье.

Целью пропаганды, по мнению Шульман, является активизация тех отделов мозга, в которых живет память о советской эпохе. Однако если такой памяти нет в принципе, пропаганда бьет мимо цели. По словам российского историка Серафима Ореханова, политика неожиданно снова вошла в моду.

"Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев никак не прореагировал на протесты, не в последнюю очередь направленные против него лично. Глава российского правительства лишь поздравил своих соотечественников через Twitter с Днем России", - пишет в заключение автор статьи.