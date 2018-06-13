В ООН Россия и США ведут тихую войну из-за назначений с целью продвижения более масштабных планов

"Грегори Джонсен стал последней жертвой. В марте этого года американский ученый, который в течение двух лет расследовал нарушение санкций в Йемене по поручению Совбеза ООН, узнал о том, что Россия отклонила возобновление контракта с ним", - пишет Foreign Policy.

"За две недели до этого в аналогичной ситуации оказался Николай Добронравин, российский профессор, назначение которого в экспертную группу Совбеза, расследующую нарушения санкций ООН в Судане, было приостановлено США, а также Францией и Британией", - говорится в статье.

"Оба они оказались в числе группы экспертов и администраторов, по меньшей, шести в общей сложности, которые в последние месяцы потеряли работу в ООН или же их кандидатуры на определенные должности были отклонены, несмотря на то, что они были в высшей степени квалифицированы для них", - пишет издание.

Аналитики говорят, что они стали жертвами тихой опосредованной войны, которую в последнее время ведут США и Россия с целью продвижения своих более масштабных планов в международном органе.

"Одной из целей России, как представляется, является подрыв способности ООН вводить санкции против государств и террористических организаций от Ирана и Северной Кореи до Южного Судана. Для США эти "упражнения", кажется, связаны с более широкими разногласиями с Россией из-за ее вмешательства в выборы в западных странах и военное вмешательство на Украине и в Сирии", - пишет издание.

"Отклонения кандидатур и ответные меры восходят к началу года, когда Россия и США и их европейские союзники столкнулись лбами из-за назначения специального омбудсмена, ответственного за то, чтобы предполагаемые террористы, подвергнутые санкциям Совбезом, имели гарантии честного судебного процесса", - говорится в статье.

Россия отдавала предпочтение кандидату из Танзании, но его кандидатуру отклонили США, Британия и Франция. Москва ответила, заблокировав двух кандидатов, которым отдавал предпочтение Вашингтон, - одного из Франции и другого из Ливана, уточняет издание.

Из-за этой тупиковой ситуации должность оставалась вакантной несколько месяцев.

"Уход Джонсена с должности пришелся на напряженный момент в отношениях России с Западом", - пишет издание, напоминая, что речь идет о скандале вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

"Это принцип "зуб за зуб", - говорит Джонсен, который остался без зарплаты в течение нескольких месяцев, ожидая, смягчится ли Москва.

"США делают одно, а Россия отвечает точно так же. В отношениях США и России есть что-то детсадовское", - говорит эксперт.