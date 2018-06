13 июня 2018 г. Деметри Севастопуло, Сон Чун-а, Робин Хардинг | Financial Times Северная Корея уверяет, что Дональд Трамп планирует снять с нее санкции "KCNA, северокорейское государственное информационное агентство, заявило, что Трамп согласился "снять санкции... на фоне улучшения взаимоотношений посредством диалога и переговоров". Однако на пресс-конференции во вторник Трамп сказал, что санкции останутся в силе, пока США "не будут уверены, что ядерное оружие - больше не фактор", - передают корреспонденты Financial Times Деметри Севастопуло, Сон Чун-а и Робин Хардинг. "США подчеркнули, что санкции останутся в силе, пока Северная Корея не осуществит "полное проверяемое необратимое разоружение" (CVID). Во вторник Трамп навлек на себя критику тем, что в своем совместном заявлении с Кимом не упомянул о CVID", - говорится в статье. "Еще один признак того, что Вашингтон и Пхеньян дальше от взаимного согласия, чем предположил [на пресс-конференции] Трамп, - заявление KCNA, что два лидера договорились продвигаться постепенно", - передают авторы. По утверждению KCNA, "Ким Чен Ын и Трамп согласились, что важно следовать принципу пошаговых и одновременных действий по достижению мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова". "Этот подход поддерживает Китай, однако США назвали его неприемлемым, так как он позволит Северное Корее затягивать переговоры и увеличит шансы, что Пхеньян повторит историю, отказываясь от любой сделки", - говорится в статье. "Трамп сказал, что полагает, что Ким принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия, однако скептики говорят, что цель дипломатических маневров Северной Кореи - добиться облегчения удушающих международных санкций", - передают авторы. "Трамп, должно быть, потребовал от Северной Кореи немедленных мер по разоружению, так как ему нужно показать прогресс до промежуточных выборов, - полагает исследователь Шин Беом-чул из Асанского института политических исследований (Южная Корея). - Однако Северная Корея может не потрудиться проводить в жизнь договоренности после того, как часть санкций будет снята, а политическое влияние Трампа станет ослабевать начиная со следующего года". Источник: Financial Times