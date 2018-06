13 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Ненадежные лидеры, непрогнозируемые итоги саммита За мирными переговорами Дональда Трампа и Ким Чен Ына следил весь мир, однако доверять людям такого рода нельзя, пишут СМИ: надежды на денуклериазацию Корейского полуострова могут растаять из-за следующего твита Трампа или неверно сказанного Кимом слова. Трактовки сторон по поводу обещания Трампа снять санкции уже противоположны. Россия не хочет оставаться в стороне от корейского досье, замечает Le Figaro. За мирными переговорами Дональда Трампа и Ким Чен Ына следил весь мир, однако доверять людям такого рода нельзя: "их надежность практически непредсказуема", пишет журналист Stern Дитер Хос. Так, американский президент недавно заявил через Twitter, что отказывается подписывать итоговое коммюнике саммита G7, а "Ким Чен Ына назвал "выдающейся личностью" - и это правителя, который морит голодом большую часть своего народа, не останавливается перед заказными убийствами и содержит ужасные трудовые лагеря", отмечает автор. "Трамп с помощью этой встречи помогает Киму стать более значимым на международной арене и укрепляет незаконный режим", а "Ким помогает американскому президенту достичь внешнеполитического триумфа, который, вероятно, окажется для него очень полезным на следующих выборах", но для этих лидеров это неважно, говорится в статье. "Это сделка в рамках политики силы - ни о чем другом для людей подобного толка речь не идет, ни о мире, ни о разоружении, ни об освобождении заложников и пленных", - пишет Хос. Велика опасность, что итогом встречи в Сингапуре станет много шума из ничего. Политики мало что обсудили в подробностях. Осторожности ради оба не приняли никаких конкретных решений, что позволит легко отступиться от соглашения, считает журналист. Стабильность продлится до следующего твита, или до неверно сказанного Кимом слова, или до изменения интересов двух лидеров, полагает автор. "Сегодня - одно, завтра - другое, в зависимости от удобства - вот действительное значение, которое придают подобным встречам такие люди, как Трамп и Ким, и это почти обесценивают их для всех нас", - констатирует Хос. Встреча с президентом США на равных лишь усиливает уверенность северокорейского диктатора в том, что именно ядерная программа может обеспечить ему место за столом переговоров, пишет другое немецкое издание - Sueddeutsche Zeitung. Трамп подвел весьма позитивный итог прошедшим переговорам, назвав их "великим делом" и пообещав, что решение вопроса о денуклеаризации Северной Корее будет начато "очень скоро". "Однако трезвый взгляд на итоги саммита, касающиеся ядерного разоружения, не позволяет сделать выводы о каких-либо весомых результатах", - пишет журналист. Как следует из совместной декларации, Трамп обязуется "обеспечить гарантии безопасности (Северной Корее), а Ким подтверждает, что берет на себя крепкое и нерушимое обязательство по денуклеаризации Корейского полуострова". Юкия Амано, глава МАГАТЭ, похвалил заявления Ким Чен Ына, но подчеркнул, что "МАГАТЭ будет пристально следить за переговорами двух стран по реализации результатов, достигнутых на саммите". Хотя Амано вслух этого не произнес, для осуществления надзора необходимо провести еще несколько раундов переговоров, а "отец нынешнего северокорейского лидера выкинул в 2009 году инспекторов МАГАТЭ из страны, и организация была вынуждена следить за ростом ядерных амбиций Пхеньяна со спутников", пишет журналист. "Большинство экспертов-ядерщиков разочарованы встречей в Сингапуре", - передает Матерн. Исполнительный директор Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин обеспокоена тем, что "саммит узаконивает статус Северной Кореи как ядерной державы". "С точки зрения разоружения и вопроса о нераспространении ядерного оружия результаты саммита разочаровывают", - отметил в беседе с изданием эксперт из берлинского Фонда науки и политики Оливер Майер. Северной Корее даже не пришлось обновить свое согласие не проводить в дальнейшем ракетных испытаний. Достигнутые договоренности, с его точки зрения, не содержат согласия на контроль со стороны международного сообщества. "Саммит в Сингапуре, по мнению экспертов, ослабляет Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В нем прописана обязанность ядерных держав сокращать свой арсенал, а тех стран, которые ядерным оружием не владеют, не стремиться его заполучить. Северная Корея условия договора не соблюдает", но, по мнению аналитика Майера, получает за это награду. "Это опасный сигнал, - считает эксперт: - тот, кто реализует противоречащую международным нормам ядерную программу, получает место за столом переговоров". Одновременно с этим Трамп изолирует Иран, отмечает автор статьи. Из Тегерана в адрес Пхеньяна уже поступило предостережение. "Надеюсь, северокорейский лидер понимает, что ведет переговоры с тем, кто может изменить свое мнение уже в самолете", - заявил некий представитель иранского правительства. Президент Дональд Трамп прекращает проводить военные учения с участием американской армии и вооруженных сил Южной Кореи - но, по его словам, это делается из-за их дороговизны, а не из-за северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает журнал Time. Автор статьи Шивон Моррин комментирует: "Заявление Трампа, возможно, застало Южную Корею, давнего союзника США, и американские ВС в Корее врасплох". Согласно The New York Times, министерство обороны Южной Кореи сделало лишь "краткое" заявление: официальные лица анализируют значение заявления Трампа. Российский МИД положительно оценил решение Трампа и указал, что это было необходимо для прекращения провокационных действий на Корейском полуострове, передает агентство Reuters. "Следующие совместные маневры были назначены на август", - говорится в статье. "Россия хочет влиять на будущие переговоры о денуклеаризации Северной Кореи" - такое утверждение выносит в заголовок французская газета Le Figaro. Москва надеется, что теперь она заставит услышать свой голос по этому досье, пишет корреспондент Пьер Авриль. Москва, которая всегда ратовала за денуклеаризацию полуострова и призывала американского и северокорейского лидеров к сдержанности, когда те обменивались ругательствами, может лишь порадоваться за то, как прошел саммит. Владивосток находится куда ближе к Пхеньяну, чем Лос-Анджелес, и уже просто по причине безопасности Кремль может чувствовать себя спокойнее, полагает журналист. Когда-то, до того, как режим-отшельник хлопнул дверью, Россия была активной участницей переговоров "шестерки" по северокорейской ядерной программе, и сейчас она стремится оказывать влияние на мирный процесс. "Слова Трампа о том, что процесс денуклеаризации на Корейском полуострове начнется очень и очень скоро, - больше пожелание, чем факт", - предостерег председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Москва может воспользоваться этим промежутком времени, чтобы продвинуть свои пешки, считает Ирина Ланцова из СПбГУ. "Россия, у которой сегодня существует проблема имиджа в международном сообществе, могла бы использовать свое посредничество для его улучшения, как это сделал Китай в 1994 году", - надеется этот специалист по Северной и Южной Корее. "Сегодня США и Северная Корея играют главные роли, при участии Китая и Южной Кореи на вторых ролях. Что касается России и Японии, то они находятся лишь на третьих ролях", - преуменьшает значение России директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По мнению этого эксперта, будущая встреча между Путиным и Ким Чен Ыном, все-таки упомянутая Лавровым, станет столь же труднопредсказуемой, как саммит в Сингапуре. "KCNA, северокорейское государственное информационное агентство, заявило, что Трамп согласился "снять санкции... на фоне улучшения взаимоотношений посредством диалога и переговоров". Однако на пресс-конференции во вторник Трамп сказал, что санкции останутся в силе, пока США "не будут уверены, что ядерное оружие - больше не фактор", - передают корреспонденты Financial Times. Санкции будут до тех пор, пока Северная Корея не осуществит "полное проверяемое необратимое разоружение" (CVID). "Во вторник Трамп навлек на себя критику тем, что в совместном заявлении с Кимом не упомянул о CVID", - говорится в статье. "Еще один признак того, что Вашингтон и Пхеньян дальше от взаимного согласия, чем предположил [на пресс-конференции] Трамп, - заявление KCNA, что два лидера договорились продвигаться постепенно", - продолжают корреспонденты. По утверждению KCNA, "Ким Чен Ын и Трамп согласились, что важно следовать принципу пошаговых и одновременных действий по достижению мира, стабильности и денуклеаризации Корейского полуострова". "Этот подход поддерживает Китай, однако США назвали его неприемлемым, так как он позволит Северное Корее затягивать переговоры и увеличит шансы, что Пхеньян повторит историю, отказываясь от любой сделки", - говорится в статье. Трамп исходит из того, что Ким принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия, однако скептики говорят, что цель дипломатических маневров Северной Кореи - добиться облегчения удушающих международных санкций, передают авторы.