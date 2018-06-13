Ги Рапай: "Следует опасаться российского вмешательства в бельгийские выборы"

Ги Рапай, срок полномочий которого на посту главы бельгийского комитета, контролирующего федеральную службу разведки, истекает 19 июля, ожидает вмешательства России в местные выборы в октябре и в парламентские выборы в 2019 году, говорится в редакционной статье бельгийского издания Le Vif.

В интервью изданию Knack Ги Рапай отмечает, что марокканские, турецкие и руандские спецслужбы шпионят за своими сообществами в Бельгии, русские незаметно пропадают из нашей страны, в то время как Агентство национальной безопасности США - "а также, несомненно, русские и китайцы" - по-прежнему перехватывает наши сообщения и разговоры.

Председатель постоянного комитета по контролю за федеральной службой разведки, называемого "Комитет R", надеется на то, что бельгийские спецслужбы займутся возможными иностранными вмешательствами, особенно российскими, в предстоящие выборы, указывают журналисты.

Ги Рапай не располагает точной информацией, а также нет сведений о том, что русские финансировали крайне правые партии, говорится в статье. "Как русские работали в Америке и в других местах? Они со своей территории отправляли что-то по интернету. Но даже американцы, располагающие значительными средствами, этого не заметили. Я надеюсь, что наши спецслужбы будут действовать без промедления", - сказал он.

В наши дни марокканские и турецкие спецслужбы стали активнее, чем прежде, воздействовать на свои общины в Бельгии, также заявил Ги Рапай изданию Knack.

Кроме того, Ги Рапай выразил свою обеспокоенность за Генеральную службу разведки и безопасности (SGRS) - военную разведку. Уже в 2008 году "Комитет R" обнаружил "большой пробел" в информационном обслуживании военной разведки, передают авторы статьи. Всплывают и другие проблемы, такие как "нарушенный баланс" между гражданскими лицами и военнослужащими в разведслужбе.

Глава "Комитета R" выступает против нехватки персонала в госбезопасности, а также в SGRS, где вербуют слишком мало гражданских лиц, сообщают журналисты. "Гражданский персонал SGRS уже не молод. Комиссия по расследованию терактов 22 марта желает, чтобы сотрудники SGRS активнее действовали против терроризма. Они говорят, что это не их работа - в отличие от контрразведки и борьбы против вмешательств. Как вы хотите, чтобы 60-летний офицер разведки вошел в контакт с молодыми людьми из Моленбека? Так дело не пойдет".

По мнению Ги Рапая, в Бельгии, по сути, нет культуры разведки. "Это значит, что внешний мир признает важность наших разведслужб. Теракты немного продвинули их вперед, но в первую очередь на уровне борьбы против терроризма. Никто по-настоящему не интересуется шпионажем. Политический мир наблюдает за этим весьма отстраненно. Хотя я не перестаю повторять: в Брюсселе много иностранных шпионов, поскольку здесь у нас находятся учреждения ЕС и НАТО". В частности, в качестве примера он приводит российских и китайских агентов, которые выдают себя за журналистов-расследователей, информирует редакция.