13 июня 2018 г. Рори Смит | The New York Times В автомобильной столице России налажено "поточное производство" футболистов "В Тольятти всегда что-то производили. При коммунистическом режиме это был центр советской автопромышленности - российский аналог Детройта", - пишет спортивный обозреватель The New York Times Рори Смит. Он отмечает, что по заводу "АвтоВАЗ" нанесли удар экономический спад и западные санкции, но производство автомобилей продолжается, только в меньшем количестве. "Тем временем в тихом пригороде Приморский, в гораздо более маленьком комплексе, существует другой завод, другая поточная линия. За последние 15 лет Тольятти сделался городом, где "производят" футболистов", - пишет автор. Услышав, что местный магнат логистики Юрий Коноплев купил обширный земельный участок, жители Приморского предположили, что он строит роскошную дачу для своей семьи. "Когда он сказал им, что строит футбольную академию, ему не поверили ни соседи, ни городские власти", - повествует издание. "Никто не думал, что это сбудется, - говорит Андрей, сын Юрия Коноплева. - Он мечтал создать ведущую академию в России. Хотел воспитывать футболистов, которые могли бы играть за сборную страны, помочь нам побеждать на Олимпиадах, чемпионатах Европы, чемпионатах мира". Обозреватель комментирует, что сейчас мало кто верит в победу российской сборной на ЧМ этого года, но это не значит, что концепция Коноплева не осуществилась. Вполне возможно, что в матче, которым российская сборная 14 июня откроет ЧМ, примут участие три выпускника академии из Тольятти: Илья Кутепов, Роман Зобнин и Алан Дзагоев. Журналист особо выделяет Дзагоева, отмечая: это "самый одаренный, самый вдохновляющий футболист своей страны; именно от него, вероятно, будет зависеть, что ждет команду - удастся ли ей "сохранить лицо" либо произойдет общенациональное разочарование". "Мотор сборной страны был создан здесь, в российском Детройте", - говорится в статье. "Коноплев начал работать над своим проектом на рубеже веков, когда ему было за тридцать", - пишет автор. "В 90-е годы - время дерегуляции, бесконтрольности в России - он сколотил капитал в автоиндустрии, "перевозя товары туда-сюда", как выразился Андрей. Но футбол всегда был его страстью", - говорится в статье. Как считается, Юрий Коноплев потратил на свою академию футбола около 30 млн долларов, пишет издание. "Он не экономил в ущерб качеству, - сказал Андрей. - Вложил все, что имел. Вложил в академию свою душу". Коноплев "был уверен, что Россия отстает ввиду своих огромных размеров и несходства регионов; лучших игроков необходимо было собрать вместе, чтобы они подталкивали друг друга к прогрессу. Он хотел, чтобы они встречались в Тольятти", говорится в статье. "В 2006 году Россия выиграла чемпионат Европы среди игроков до 17 лет. В ее сборной было 6 игроков из академии Коноплева. Спустя несколько недель Коноплев в 39 лет умер от сердечного приступа. Андрею Коноплеву, который теперь работает в академии тренером, до сих пор тяжело говорить об этом", - пишет издание. После смерти Юрия Коноплева миллиардер Роман Абрамович и группа инвесторов "взяли на себя обязанность по руководству учебным заведением", как формулирует автор. "Абрамович видел Тольятти центром своей "Национальной академии футбола" - проекта, задуманного для повышения стандартов юношеского футбола по всей стране. Тольятти должен был стать высшим ярусом проекта, лучшим питомником российских талантов. Он привлек на работу тренеров из Голландии, построил дополнительные поля, финансировал поездки на матчи с лучшими молодежными командами Европы ("Манчестер Юнайтед", "Барселоной", мадридским "Реалом") и приглашал самых многообещающих выпускников Тольятти тренироваться в "Челси", - говорится в статье. "Однако в 2012 году Абрамович заключил, что "Национальная академия футбола" выполнила свои задачи, и "выдернул вилку из розетки", - продолжает автор. "Мы перестали получать финансирование, - сказал Андрей Коноплев. - Почему, мы не знаем". Газета сообщает: "Чтобы спасти академию, вмешалось государство (теперь она финансируется правительством Самарской области и официально считается сателлитом молодежной системы "Крыльев Советов"), но и, подобно автозаводу, академии пришлось уменьшиться. Теперь используются всего четыре поля. Большинство игроков, как и первое время, - местные жители. Выпускники регулярно жертвуют деньги, помогая академии удержаться на плаву. Зарубежные поездки прекратились". "Мы делаем все, что можем, и очень признательны государству, - говорит Сергей Белоусов, главный тренер академии. - Но игроки не развиваются так, как следовало бы, потому что мы не играем с иностранными клубами, не взаимодействуем с ними. Наша страна существует отдельно от всех остальных по своему менталитету, так обстоит дело и в футболе. Политика стоит на первом месте, и это мешает нам налаживать связи с остальной Европой. Это влияет на систему футбольного образования". "Но Тольятти на нее тоже повлиял. Белоусов не сомневается: то, что получилось в Тольятти, побудило такие клубы, как московский "Спартак", петербургский "Зенит" и "Краснодар", обновить их собственные молодежные школы", - пишет автор. "В 2016 году, рассказывает с гордостью Белоусов, три команды из Тольятти вышли в финал на различных российских молодежных турнирах. По его словам, никто не превзошел их по этому показателю", - говорится в статье. "Даже когда с деньгами туго, в разгаре спада, здесь, тем не менее, всеми силами стараются найти следующего Дзагоева, не допустить, чтобы мечта Коноплева угасла, сохранить "поточную линию", которая привела трех футболистов из этого серого города на чемпионат мира. В Тольятти всегда что-то производили. И до сих пор производят", - заключает газета. Источник: The New York Times