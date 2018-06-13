Юрий Шевчук: "Почему вы, немцы, всегда так быстро делаете выводы?"

Рок-звезда Юрий Шевчук уже вступал в спор с Владимиром Путиным: в 2010 году он перед камерами начал словесную дуэль с президентом. Тем не менее, обращение Запада с Россией перед чемпионатом мира его расстраивает. Корреспондент немецкого издания Der Spiegel Беньямин Биддер побеседовал с российским музыкантом.

За несколько дней до начала чемпионата Европа все еще не пришла к единому мнению об отношении к мероприятию. Канцлер Германии Ангела Меркель охотно поехала бы на соревнования. 60 депутатов Европарламента, напротив, требуют полного политического бойкота мундиаля.

Как Европе стоит относиться к России и к чемпионату? На этот вопрос Юрий Шевчук ответил экскурсом о Санкт-Петербурге. Музыкант рассказал, что в Санкт-Петербурге, на его второй родине, вырос и Путин, "дитя Советского Союза", и советский писатель и диссидент Иосиф Бродский. "То есть вы не должны забывать: такова Россия. Здесь одновременно развиваются абсолютно противоположные вещи и очень разные люди", - отметил музыкант.

"Естественно, у нас есть фрики, которые обругивают Европу. Они берут часть реальности и раздувают ее, будто это полная картина. Такое фрагментарное мышление у нас, к сожалению, очень распространено. Однако ведь вы, немцы, умнее! У нас сложилось фантастическое поколение, наша креативная молодежь, многие представители которой говорят на английском", - добавил Шевчук.

Журналист заметил, что Россия, кажется, скоро может снова вернуться к авторитаризму.

"Вы, немцы, всегда слишком спешите со своими выводами о России, - ответил собеседник издания. - Вы плохо знаете историю. В России либеральные идеи, в отличие от Запада, никогда не приветствовались широкой публикой. Также люди никогда особо не интересовались политикой. Социальным вопросом - да, социальная несправедливость не дает людям покоя. Но не политика. Все это меняется очень медленно. (...) Россия просто никогда еще не была демократией. Естественно, в 1990-е годы на каждом углу говорили о демократии, но народ же не был глупым: он видел, как крошечная часть населения прикарманила себе все имущество, которое заработали мы и наши предки вместе".

"Если на Россию оказывать давление, это лишь укрепит нашу консервативную солидарность, люди здесь станут еще более озлобленными. Конечно, сегодня у нас заигрывают с этим милитаризмом. Против этого может помочь только более внимательное отношение к людям", - считает Шевчук.

"Русский народ не рационален, он идеалистичен. Это действительно сложно для некоторых наших соседей. Мы всегда балансируем на лезвии бритвы: в один момент мы боимся упасть в пропасть, в следующий момент мы убеждены, что только русский народ однажды может спасти человечество. (...) Не хочу быть неправильно понятым: я не верю в особый путь России. Но мир, в котором мы выросли, оставил отпечаток в нашем мышлении. У нас все всегда было неопределенным, аморфным. Народу принадлежало все и одновременно ничего. (...) Надо сначала встать на наше место, на пороге между Европой и Азией - и не схватить насморк от сквозняка!" - отметил музыкант.

Фондом "Общественное мнение" несколько лет назад было проведено исследование о том, какой поддержкой пользуются среди населения самые известные критики Путина. Большая часть опрошенных указали, что мало слышали о большинстве оппозиционеров, а если и слышали, то ничего хорошего. С одним исключением: о певце Шевчуке плохо думают только 4% опрошенных. Тем не менее, его влияние ограниченно, говорится в публикации.

Во время встречи с журналистом Шевчук включил песню под названием "Русская весна" - так российские политтехнологи окрестили патриотический вихрь, охвативший страну после аннексии Крыма. "Это песня о трагедии страны, которая мобилизовала свои силы, чтобы маршем зайти в тупик", - отмечает корреспондент. "Нет, эту песню у нас по радио играть не будут", - сказал в заключение интервью Юрий Шевчук.