"Если немцы возьмутся за разработку танка "Леопард-3", успех Т-14 "Армата" быстро останется в прошлом"

Россия представила супертанк Т-14 "Армата", но на Западе также работают над новыми боевыми бронемашинами. Журналист немецкого издания Stern Гернот Крампер побеседовал с британским военным экспертом Николасом Друммондом о танке будущего.

"Как вы оценивается возможности России в строительстве танков?" - поинтересовался журналист.

"Россия имеет долгую историю производства превосходных танков. Легендарный Т-34 сочетал в себе ряд передовых функций, которые значительно превосходили другие танки того времени. Аналогично инновационными были модели времен холодной войны: Т-62, Т-64 и Т-72. Сегодняшний Т-14 является еще одной новаторской разработкой, даже если некоторые элементы Т-14 уже появлялись в проектах, в том числе западных, но потом не изготавливались", - отметил Друммонд.

"По оценке британской армии, Т-14 превосходит существующие разработки НАТО. Нам стоит побеспокоиться. Прежде всего в случае, если танк будет производиться большими сериями. Однако, хотя Россия заявила о намерении произвести 2 тыс. танков, пока неясно, возможно ли будет профинансировать такой объем", - сказал эксперт.

Среди "выдающихся характеристик" российского танка Друммонд назвал, к примеру, наличие центральной бронекапсулы для экипажа, а также то, что основное оружие находится в необитаемой дистанционно управляемой башне, что не только снижает риски для жизни экипажа, но и позволяет значительно сократить вес машины (до 48-50 т), улучшая ее мобильность. "Говорят, используемая 125-мм пушка будет заменена новым 152-мм орудием. Если это произойдет, Т-14 будет в состоянии побороть все танки НАТО, включая немецкий "Леопард-2", не заходя в пределы их радиуса действия. Если это произойдет, наши танки будут безнадежно уступать", - заявил собеседник издания.

Говоря о современных разработках и танках будущего, эксперт отметил, что главным условием будущих моделей танков является сокращение размеров и веса без ущерба работоспособности машин. Это приведет к уменьшению вместимости танков и сокращению численности экипажа, возможно, до 2-3 человек, рассказал Друммонд.

Еще одним требованием к будущим танкам в плане защиты экипажа является изоляция арсенала боеприпасов, по возможности размещение пушек в дистанционно управляемой башне с автоматическим зарядным устройством. Одной из главных будущих разработок в проектировании боевых машин является перевод танков с гусениц на колеса. С помощью установки электромоторов в каждое колесо танк может стать более мобильным в сравнении с гусеничным аналогом, однако, по словам эксперта, на разработку соответствующей батареи понадобится десятилетие, поэтому следующее поколение танков, вероятно, будет иметь все-таки дизельный мотор. Тем не менее, танки станут легче: графен и другие аллотропные модификации углерода весят намного меньше стали, но могут быть в разы прочнее. Ожидаются также и инновационные разработки в установленном на танках вооружении, рассказал Друммонд, отметив, в частности, импульсное электромагнитное оружие (EMP), которое может выводить из строя все электронные системы, не убивая экипаж.

Что касается, наверное, главной разработки ближайшего будущего, беспилотных наземных транспортных средств (UGV), то здесь, по словам эксперта, в настоящий момент проходит тестирование боевых машин в парах: в одном из танков есть экипаж, а другой является беспилотным, что обеспечивает эффективный совместный обстрел. Возможно, подобные технологии будут использоваться и в следующей модели танка "Леопард-2", допускает Друммонд.

"Конечно, послужной список России в разработке танков очень впечатляет. Однако ни у одной страны нет столько опыта и компетенции, как у Германии. Я полагаю, если немцы возьмутся за разработку "Леопарда-3", успех Т-14 быстро останется в прошлом", - заявил эксперт.