Почему такие люди, как Трамп и Ким, (почти) обесценивают важную встречу

За мирными переговорами Дональда Трампа и Ким Чен Ына следил весь мир, однако доверять людям такого рода нельзя: "их надежность практически непредсказуема", пишет журналист немецкого издания Stern Дитер Хос.

То, насколько можно полагаться на Трампа после саммита, американский президент показал недавно, заявив в своем Twitter, что отказывается подписывать итоговое коммюнике саммита "большой семерки". "Ким Чен Ына Трамп назвал "выдающейся личностью" - и это правителя, который морит голодом большую часть своего народа, не останавливается перед заказными убийствами и содержит ужасные трудовые лагеря, в которых царят мучения и смерть", - отмечает автор.

"Однако для людей вроде Трампа или Кима все это неважно. Они открыто действуют заодно с теми, кто приносит им пользу и помогает сохранить власть, и наказывают тех, кто не хочет этого делать, - будь то друг или враг, - продолжает Хос. - То, что Трамп с помощью этой встречи помогает Киму стать более значимым на международной арене и укрепляет таким образом его незаконный режим, играет для Трампа такую же малую роль, как и для Кима то, что он помогает американскому президенту достичь внешнеполитического триумфа, который, вероятно, окажется для него очень полезным на следующих выборах. Это сделка в рамках политики силы - ни о чем другом для людей подобного толка речь не идет, ни о мире, ни о разоружении, ни об освобождении заложников и пленных - разве что это окажется полезным для такой сделки или, по крайней мере, ей не навредит".

Приведет ли заключенное в Сингапуре соглашение к каким-либо подвижкам, остается полностью открытым вопросом. Велика опасность, что итогом станет много шума из ничего. Политики мало что обсудили во всех подробностях. Осторожности ради оба не приняли никаких конкретных решений, что позволит легко отступиться от соглашения, считает журналист.

Стабильность продлится до следующего твита, или до неверно сказанного Кимом слова, или до изменения интересов двух лидеров, полагает автор. Почти позабыт тот факт, что еще несколько дней назад запланированная встреча была неожиданно отменена. "Сегодня - одно, завтра - другое, в зависимости от удобства - вот действительное значение, которое придают подобным встречам такие люди, как Трамп и Ким, и это почти обесценивают их для всех нас", - констатирует Хос.