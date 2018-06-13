Горькая пилюля для "сильного человека"

Владимир Путин давно понял, чего можно добиться при помощи спорта, и сделал все для того, чтобы обеспечить своей империи право на проведение ЧМ-2018, пишет в Sueddeutsche Zeitung московский корреспондент издания Юлиан Ханс.

Валерий Газзаев, известный в прошлом нападающий, а позже тренер российской футбольной сборной, как и многие именитые спортсмены, получил мандат депутата Госдумы. Во время "прямой линии", на которой президент России отвечал на вопросы и выслушивал просьбы россиян, Газзаев так и не нашелся, чего-бы такого дельного спросить у президента. Он пожелал Путину крепкого здоровья. "А спросить можно было бы о многом", - считает Ханс.

Например, о том, "почему в России будет проводиться самый дорогой в истории чемпионат, в то время как уровень бедности в стране растет. Или что произойдет с гигантскими новыми стадионами в Саранске и Калининграде - городах, где на игры местных клубов собирается в лучшем случае пара тысяч зрителей. Или же о том, кто в конечном итоге заработает на этом гигантском спектакле".

Как полагает журналист, настроение в России в преддверии чемпионата, который стартует в четверг, сродни предсвадебному: "С ума сойти, сколько денег ушло, - больше, чем мы могли потратить! Но это ерунда - денег не вернуть, давайте праздновать на всю катушку, чтоб гости потом годами вспоминали!".

Однако, в отличие от Олимпиады в Сочи четыре года назад, Россия начинает турнир без особых амбиций. "Триумф российской сборной практически исключен, тут не помогут ни деньги, ни трюки", - констатирует автор публикации.

"Победой становится уже сам факт присуждения России права проведения этого мегамероприятия, а также то, что она смогла к нему подготовиться: 11 мест проведения матчей ожидают более полумиллиона гостей из-за границы", - сообщает корреспондент.

"После всего того, что случилось за последние годы - аннексия Крыма, война на Украине, война в Сирии, экономический кризис, хакерские атаки, нервно-паралитический газ, - Россия должна доказать себе и всему миру, что имеет силы провести такое мероприятие. "Мы не изолированы, мы находимся в самом центре этого мира - по крайней мере, спортивного и, по крайней мере, в ближайшие четыре недели", - пишет автор.

"Путин давно понял значимость спорта как долгосрочной политической инвестиции: его доверенные лица сегодня имеют право голоса во всех значимых спортивных организациях. Не проходит и года, чтобы в России не проводилось серьезного спортивного мероприятия", - замечает журналист.

"Однако проблема подобных долгосрочных инвестиций состоит в том, что трудно предвидеть, в какой момент они дадут свои плоды. В политике перестановка сил происходит быстрее, чем успевают строиться стадионы. Когда 2 декабря 2010 года ФИФА огласила свое решение, мир был другим. В США у власти находился Барак Обама, который стремился перезапустить отношения с Россией. Казалось, момент для этого был подходящим: в Кремле сидел Дмитрий Медведев, которого считали сторонником более широких и либеральных взглядов, - продолжает Ханс. - И тем не менее, когда тогдашний президент ФИФА Зепп Блаттер объявил, что ЧМ-2018 будет проводится в России, а еще через четыре года - в Катаре, все были обескуражены". Это решение, заявил тогда президент Путин, показывает, что России доверяют, и многое говорит о наших экономических возможностях и политической стабильности.

"Но уже скоро зародились сомнения в том, что передача России права проведения ЧМ произошла по-честному. Следователь ФИФА Михаэль Гарсиа вскрыл ряд нарушений: кипрский функционер организации Мариос Лефкаритис имел деловые отношения с "Газпромом", а Франц Беккенбауэр после голосования стал оплачиваемым спортивным послом концерна. При этом компьютеры российского оргкомитета были выведены из строя еще до того, как следователям удалось собрать необходимые сведения", - говорится в статье.

О "доверии" к России в последнее время говорят нечасто. "Аннексия Крыма, сбитый ракетой пассажирский самолет рейса МН-17, государственная система применения допинга на Играх 2014 года и бомбы, сброшенные на сирийские больницы, вновь и вновь ставили вопрос о том, не стоило ли провести футбольный праздник где-нибудь в другом месте", - говорится в статье.

Экономические возможности России также сегодня оцениваются иначе. "ЧМ-2018 должен был помочь улучшить инфраструктуру в России. Но тут случился кризис, и цены на нефть упали, - указывает автор. - Было построено только то, что необходимо для ЧМ - и, возможно, больше никогда не понадобится".

"Помериться силой с остальным миром - это стало в последние годы лейтмотивом российской политики и излюбленной темой российских СМИ. Уязвленная нация демонстрирует всем, что с ней следует считаться. И футбольное событие становится сравнительно безопасным для этого местом. Правда, привлечь в страну спортивные события подобного масштаба впредь будет непросто", - резюмирует Ханс.