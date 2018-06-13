Президент Трамп прекращает "военные игры" в Корее. Вот что об этом думают Россия и Южная Корея

Президент Дональд Трамп прекращает проводить военные учения с участием американской армии и вооруженных сил Южной Кореи - но, по его словам, это делается из-за их дороговизны, а не из-за северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает журнал Time.

"Это позволит нам сэкономить огромное количество денег. Они невероятно дорогие. Сумма денег, которые мы расходуем, невероятна. Южная Корея вносит свой вклад, но не стопроцентный, и эту тему нам надо будет обсудить с ними", - сказал Трамп журналистам.

Автор статьи Шивон Моррин комментирует: "Заявление Трампа, возможно, застало Южную Корею, давнего союзника США, и американские ВС в Корее врасплох".

Согласно The New York Times, министерство обороны Южной Кореи сделало лишь "краткое" заявление, в котором говорится, что официальные лица анализируют значение заявления Трампа.

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором положительно оценивается решение Трампа и говорится, что это было необходимо для прекращения провокационных действий на Корейском полуострове, передает агентство Reuters.

"Следующие совместные маневры были назначены на август", - говорится в статье.