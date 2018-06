13 июня 2018 г. Мартин Зиглер | The Times Нераспроданные билеты на ЧМ Когда до начала турнира оставался один день, билеты на 20 матчей чемпионата мира по футболу в России были проданы еще не полностью, в том числе на первый матч английской сборной - игру с Тунисом, сообщает корреспондент The Times Мартин Зиглер. На этот матч имелись билеты в двух из трех ценовых категорий, а последние билеты на матч Россия - Саудовская Аравия были проданы только 12 июня. "ФИФА уверяла, что количество матчей, на которые пока не распроданы билеты, - не признак недостаточного интереса общества к ЧМ, а последствие того, что 120 тыс. билетов были выставлены на продажу дополнительно всего лишь на прошлой неделе. Сайт ФИФА, торгующий билетами, будет работать до дня финала - 15 июля", - говорится в статье. По словам автора, билетов на матч Англия - Тунис осталось мало, но на другие матчи - например, Египет - Саудовская Аравия - их "предостаточно". Источник: The Times