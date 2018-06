13 июня 2018 г. Том Парфитт | The Times Чемпионат мира в России: спортивный спектакль, который может послужить целям Путина Перед началом чемпионата мира по футболу в Москве Том Парфитт напоминает в The Times, что последний раз российская столица была хозяйкой такого крупного международного спортивного мероприятия 38 лет назад - и что Олимпиада-80 стала предметом инициированного США международного бойкота из-за состоявшегося за год до нее ввода советских войск в Афганистан. "В этот раз призывы держаться подальше от Москвы возглавила Великобритания. После отравления Сергея Скрипаля в Солсбери в марте Тереза Мэй объявила, что на финальные игры не приедет ни один министр и ни один член королевской семьи - не приедет даже герцог Кембриджский, президент Английской футбольной ассоциации, - сообщает журналист. - Мэй сказала, что причина этого решения - "высокая вероятность" участия российского государства в покушении на убийство бывшего агента MI-6". "Хотя Британии удалось убедить ряд западных союзников изгнать российских дипломатов в ответ на нападение на Скрипаля и его дочь с использованием нервно-паралитического вещества, главы государств бойкотировать чемпионат мира не стали", - указывает Парфитт. Помимо Великобритании, только Исландия решила не посылать членов правительства смотреть на выступления своей команды в России. "Для Кремля отсутствие жесткого бойкота - уже победа", - полагает Парфитт. "Даже если еще несколько лидеров откажутся приехать на ЧМ, это мало на что повлияет, так как их поступок может быть представлен россиянам как хамское решение ненадежных людей. Гораздо сильнее повредило бы массовое отсутствие команд, как в 1980 году", - говорится в статье. "Турнир проходит на фоне подавления свобод в интернете, преследования нескольких критиков Кремля и продолжающихся вспышек наглой коррупции. Алексей Навальный, 42-летний активист, которому не дали составить конкуренцию на выборах Путину, находится в тюрьме за организацию акции протеста, - рассказывает Парфитт. - В свою очередь, 41-летний украинский режиссер Олег Сенцов отбывает 20-летний срок в сибирской колонии. Он осужден по сфабрикованному обвинению в терроризме, как утверждает организация Human Rights Watch, назвавшая суд над ним политически мотивированным и показательным". "Если чемпионат мира и добавит добродушия на международном уровне, это едва ли изменит путинский стиль управления", - считает журналист. "Когда эта страна провела зимние Олимпийские игры в Сочи в феврале 2014 года, была хорошая атмосфера: рассказы о недостаточно подготовленных объектах померкли перед лицом настоящего фестиваля спорта, - вспоминает Парфитт. - В следующем месяце Россия аннексировала Крым". Источник: The Times