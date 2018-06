13 июня 2018 г. Эндрю Блейк | The Washington Times Чиновник Минюста: США нужно "повысить цену" вмешательства в выборы, чтобы предотвратить будущие атаки Заместитель помощника генерального прокурора США Адам Хики сказал членам юридического комитета Сената, что США следует "повысить цену" вмешательства в выборы 2016 года для России. Об этом сообщает Эндрю Блейк в The Washington Times. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ из Коннектикута, задал Хики вопрос: "Эта атака на нашу демократию продолжится, не правда ли, пока Соединенные Штаты не сделают так, чтобы для России это стало себе дороже?" "Здесь нужен жесткий ответ, сенатор, и я полагаю, что в этой и других сферах нам нужно найти способы повысить цену злонамеренного и зловредного поведения других стран, - сказал Хики. - Думаю, надо сделать так, чтобы такое поведение обходилось дороже". "Обсуждая с членами комитета реакцию министерства юстиции [на поведение России], Хики напомнил о спектре жестких мер, принятых администрациями Обамы и Трампа в связи с российским вмешательством, в том числе о высылке десятков дипломатов и наложении санкций на физических и юридических лиц", - говорится в статье. "Думаю, мы продолжаем искать способы сделать более затратным злонамеренное поведение, в том числе операции по насаждению влияния", - сказал Хики. Блейк отмечает, что ремарки Хики перекликаются с тем, что говорили на эту тему действующий и отставной руководители Агентства национальной безопасности. "Сейчас они думают, что ничего особенного не случится. Они нас не боятся. Это нехорошо", - сказал действующий глава АНБ Пол Накасоне. "Они не заплатили за то, что сделали, - как минимум, такую цену, которая существенно изменила бы их поведение", - ранее в этом году сказал бывший глава АНБ Майк Роджерс. Источник: The Washington Times