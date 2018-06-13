Убийство Сузанны Ф.: подозреваемому на момент совершения преступления уже был 21 год

Али Б., подозреваемый в убийстве 14-летней Сузанны Ф. в Германии, вероятно, старше, чем предполагалось. В связи с этим его могут судить как совершеннолетнего, сообщает Die Welt.

В распоряжении издания оказались документы, которые Али Б. и члены его семьи предоставили в Дюссельдорфе при поспешном выезде из Германии.

"На их основании можно сделать выводы, что восемь членов семьи (предполагаемого преступника), которые в октябре 2015 года попали в страну вместе с миграционной волной, указали при регистрации, а также в дальнейшем в запросе о предоставлении статуса беженцев, неверные личные данные. Как и остальные две трети мигрантов, Али Б. и его родственники утверждали, что не имеют при себе личных документов", - передают авторы публикации Штефан Аус и Хельман Бюхель.

После того как Али Б. решил бежать после убийства Сузанны Ф. 22 мая, его семья 1 июня сделала запрос в генконсульство Ирака во Франкурте-на-Майне о предоставлении документов, заменяющих паспорт, для поездки в иракский Эрбиль (в одну сторону).

Как сообщил изданию высокопоставленный сотрудник посольства Ирака в Берлине, пожелавший сохранить анонимность, "семья Али Б. предоставила документы, выданные как в Ираке, так и в Германии".

Согласно иракским документам, настоящее имя подозреваемого Али Башар Ахмад З., дата рождения: 11 марта 1997 года. "То есть к моменту совершения преступления человек, которые выдал свое второе имя при регистрации на территории ФРГ за фамилию, был совершеннолетним. Согласно немецкому законодательству в сфере ювенальной юстиции, он может быть привлечен к уголовной ответственности без каких-либо ограничений", - говорится в статье. За убийство ему грозит как минимум 15 лет лишения свободы, уточняют журналисты.