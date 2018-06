13 июня 2018 г. Дэвид Э.Фарентолд | The Washington Post Болтону заплатили 115 тыс. долларов за участие в дискуссиях, которые спонсировались фондом украинского магната "За последний год Джону Болтону, советнику президента США по национальной безопасности, заплатили 115 тыс. долларов за участие в двух панельных дискуссиях, которые спонсировались фондом украинского сталелитейного магната. На одной из них, прошедшей в Киеве в сентябре прошлого года, Болтон заверил аудиторию, что президент Трамп не станет радикально менять внешнюю политику США", - пишет журналист The Washington Post Дэвид Э.Фарентолд. "Представление, что это [избрание Трампа президентом] будет знаменовать драматичный перелом во внешней политике, попросту неверно", - сказал Болтон, отвечая на вопрос интервьюера-британца. "Выступления Болтона на мероприятии в Киеве, а также на другом мероприятии, которое состоялось в Мюнхене в феврале этого года, были оплачены Victor Pinchuk Foundation, согласно форме раскрытия финансовой информации, которую Белый дом обнародовал в понедельник", - говорится в статье. "Официальный представитель Пинчука Наталья Вовк сказала, что организация пригласила Болтона выступить в рамках попыток "привлечь лучших докладчиков, которые представляют разные точки зрения, отражающие политический спектр в их странах", - сообщает издание. Согласно отчету Болтона - вышеупомянутой форме раскрытия финансовой информации - платеж от фонда Пинчука оказался самым большим гонораром за устные выступления Болтона в последний год. Автор статьи утверждает: "Пинчук много лет предпринимал усилия для налаживания более тесных отношений Украины с США и Западной Европой. В этом русле он также переводил деньги в благотворительные фонды американских политических деятелей (а иногда и клал их в карманы последних)". Автор упоминает о пожертвованиях Пинчука в семейный фонд Билла и Хиллари Клинтон, а также в личный благотворительный фонд Дональда Трампа. Источник: The Washington Post