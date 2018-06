13 июня 2018 г. Спенсер С. Хсу | The Washington Post Мюллер попросил засекретить улики в деле "повара Путина", сославшись на российскую разведку и продолжающиеся операции по вмешательству "По словам федеральных прокуроров, они считают, что операции по вмешательству в выборы в США продолжаются, и требуют от суда жесткого контроля над тем, каким образом улики, собранные спецсоветником Робертом С. Мюллером об интернет-троллинге в 2016 году, будут передаваться российской компании, обвиняемой во введении в заблуждение американских избирателей", - пишет The Washington Post. Публичное или несанкционированное раскрытие информации, как заявили прокуроры в суде во вторник, приведет к обнародованию сведений, которые "могут помочь иностранным разведывательным службам, особенно в Российской Федерации" и другим участникам операций против США в будущем. Кроме того, это даст информацию физическим лицам и компаниям, которые, как считает правительство, "продолжают участвовать в операциях по вмешательству, подобных тем, которые оказались предметом разбирательства" в продолжающемся расследовании Мюллера, говорится в статье. Заявка на получение охранного судебного приказа относительно документов поступила в ходе разбирательства против Concord Management and Consulting. Обвинение против Concord, а также 13 российских граждан и двух других компаний было выдвинуто в феврале и заключалось в том, что они участвовали в амбициозной попытке обманом заставить американцев распространять российскую пропаганду, подтолкнувшую избирателей в 2016 году к тогдашнему кандидату от республиканцев Дональду Трампу, пишет издание. Прокуроры особенно обеспокоены тем, что информация, которую адвокаты Concord имеют право получить для подготовки к защите, может быть передана основателю Concord Евгению Викторовичу Пригожину, бизнесмену, прозванному "шеф-поваром Путина", говорится в статье. Как написали прокуроры, информация в данном случае идентифицирует источники, методы и техники, которые использовались для разоблачения предполагаемого вмешательства со стороны России, и раскрытие этой информации может дать противникам возможность адаптироваться, отмечает газета. Источник: The Washington Post