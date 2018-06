13 июня 2018 г. Эми Феррис-Ротман | The Washington Post Может ли Россия с ее историей расистских нападений и с ее футбольными хулиганами проявить радушие на ЧМ? "С точки зрения Black Z, популярного африканского музыканта, расизм в России не более ужасен, чем в любой другой стране, включая страны африканского континента", - пишет корреспондент The Washington Post Эми Феррис-Ротман. "Я черный, я живу в Москве и пою для России, - говорит этот конголезец о городе, который последние четыре года считает своим домом. - Сколько я здесь живу, у меня никогда не было никаких проблем". "Но его оптимистичный взгляд разделяют не все. Накануне первого матча чемпионата - встречи России и Саудовской Аравии в этот четверг - расизм поднимает свою уродливую голову. История российского футбола омрачена дискриминацией в отношении небелых, а количество инцидентов с расистскими и гомофобскими выкриками за последний год возросло, согласно исследованию, которое в мае опубликовали российская правозащитная организация "Сова" и НКО Fare Network, анализирующее предвзятость в футболе", - говорится в статье. "В последние несколько дней сообщества российских футбольных фанатов в соцсетях наполнились насмешками и враждебными высказываниями в отношении меньшинств и команд, которые будут противниками российской сборной", - пишет автор. Феррис-Ротман также сообщает, что ФИФА впервые в истории дала судьям право прерывать или отменять матчи в случае расистских выкриков и инсинуаций. "Сова" и Fare Network написали в своем исследовании, что "не очень уверены в предотвращении ненасильственных расистских инцидентов, вопреки многочисленным заверениям из лучших побуждений", и добавили, что российские власти сделали слишком мало и слишком поздно", говорится в статье. Но эти организации более позитивно смотрят на ситуацию с действиями российских футбольных хулиганов. После стычек в 2016 году в Марселе "власти России, где многочисленные футбольные хулиганы находились под влиянием своих английских "коллег", приняли жесткие меры против подобных беспорядков на футбольных матчах", отмечает журналистка. "Невиданный приток иностранцев повлек за собой драматичные перемены в Москве - огромном нескладном 13-миллионном мегаполисе, который отнюдь не славится качественным обслуживанием клиентов. Городские власти провели обучение работников транспорта, в том числе таксистов: им преподали базовый набор фраз на английском и даже научили их улыбаться - обычно гости в России не видят улыбок. Город расширил свою "туристическую полицию", которой положено вести себя более дружелюбно, а компьютерное приложение московского метро теперь существует на шести языках в дополнение к русскому", сообщает журналистка. Но проблемы расизма, на взгляд местных властей, нет. "Я не вижу здесь никаких проблем. Мы не проводили никаких специальных тренингов на эту тему", - сказал вице-мэр Максим Ликсутов. Источник: The Washington Post