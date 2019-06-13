"Как долго Америка еще останется нашим стратегическим партнером?"

Обозреватель Le Monde Ален Фрашон анализирует силу связей между Америкой и Европой, ослабленных последовательными ударами Дональда Трампа.

"6 июня, отмечая годовщину высадки США во Франции, Дональд Трамп приветствовал "нерушимость трансатлантических уз". Эти слова звучали странно. Трамп больше, чем кто-либо из его предшественников с 1945 года, ставит под сомнение прочность американо-европейского альянса, заключенного сразу после войны", - пишет журналист.

"С точки зрения Старого Света, трампизм прежде всего вызывает вопрос: насколько долго Америка останется нашим стратегическим партнером?" - задумывает автор публикации.

"3 июня в Лондоне Трамп занимался защитой "Брекзита" - этого неприятного удара по европейскому проекту. Он общался только с главными брекзитерами. Он посоветовал Великобритании покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем. Будучи сторонником жесткого "Брекзита", он порекомендовал британцам не выплачивать их долг ЕС. Трудно проявить себя более враждебно", - рассуждает Фрашон.

"Сегодня Трамп с постоянством игрока в боулинг, стремящегося сбить все свои кегли, ставит под сомнение целесообразность и актуальность НАТО и представляет ЕС в качестве "врага" (экономического) Соединенных Штатов. И смотрит еще шире. Он нацеливается на "международный либеральный порядок" - и без того не столь "либеральный" и последовательный - установленный Вашингтоном в послевоенную эпоху, и на оси прицеливания находятся два его столпа: свободная торговля и мультилатерализм в международных отношениях", - отмечает Le Monde.

Директор Атлантического совета, исследовательского центра в Вашингтоне, француз Бенжамен Хаддад призывает европейцев взглянуть миру прямо в лицо. И увидеть его таким, как он есть, а не таким, как они мечтают; это поле конфронтации, а не клуб читателей-юристов Эммануила Канта. Происходит "неизбежный исторический сдвиг", США движутся по такому пути, чтобы "навсегда отдалиться от Европы", говорит он в захватывающем эссе "Потерянный рай. Америка Трампа и конец европейских иллюзий" (предисловие Юбера Ведрина, издательство Grasset).

"Тем не менее, Соединенные Штаты Трампа не изоляционисты. Они активные сторонники унилатерализма и интервенционизма, они вынуждают Китай изменить свою модель экономического роста, маргинализируют Иран на Ближнем Востоке, разъединяют ЕС и ослабляют его коммерческие претензии. Трамп действует с помощью таможенных пошлин. Любая страна, имеющая положительное сальдо в торговле с США, является их врагом: это относится как к Китаю, так и к ЕС, и особенно к Германии", - анализирует Фрашон.

"Американский политолог Роберт Дюжаррик, зоркий наблюдатель за плохими манерами, которые Трамп навязывает своим "союзникам", удивляется тому, что европейцы "еще не выстроились в боевом порядке". Необходимо осмыслить и смягчить ту пустоту, которая останется после ухода Америки", - передает газета.