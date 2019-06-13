Военные игры на Украине

"Казалось бы устаревшие кадетские школы-интернаты снова процветают на Украине, которая находится в открытом конфликте с Россией на Донбассе. Израильский фотограф Михаль Челбин побывала в этих школах, где уважение к армии воспитывается посредством общеобразовательной подготовки с явной гендерной направленностью", - пишет журналист Le Monde Бенуа Виткин.

"После поездок на Украину в течение четырех лет израильский фотограф Михаль Челбин в свой серии "Как танцевать вальс" показывает мир, где время остановилось. Мир, где веками годы жизни и часы дня определялись ношением военной формы. Традиция школ-интернатов с военной подготовкой, восходящая к царской эпохе с ее знаменитыми кадетами, непрерывно продолжалась и в Советском Союзе. Долгое время такая система была связана с элитой или, по крайней мере, с надеждой на восхождение по социальной лестнице, рухнула она в 1990-х годах. Сегодня она возрождается, будь то на Украине или в бывших советских республиках, в первую очередь, в России", - говорится в статье.

"В кадетских школах-интернатах дети все время носят форму- военную для мальчиков, гражданскую для девочек - их день включает в себя "традиционную" учебу, спорт, военизированные действия и различные церемонии. В зрелом возрасте не все бывшие кадеты связывают свою судьбу с армией, родители выбирают военную школу-интернат скорее из-за хорошего качества обучения или строгих условий жизни, которые оно предоставляет", - отмечает Виткин.

"В России царит атмосфера триумфального возвращения милитаризма, и рост кадетских школ-интернатов, естественно, сопровождает эту тенденцию. Объединений, часто политизированных, которые предлагают молодежи военную подготовку, там бесчисленное множество. Случай с Украиной тем более поразителен, что речь идет о стране, медленно выскальзывающей из российской орбиты и стремящейся избавиться от советского наследия. Однако и там пользуется спросом движение национального утверждения, происходящее на фоне войны на востоке страны, которое отводит военному образованию центральное место", - пишет Le Monde.

"Между тем, трудно не заметить, насколько форменная одежда, которую носят дети, похожа на военную форму их старших товарищей, размещенных на боевых позициях на Донбассе, где украинские правительственные силы сталкиваются с русскоязычными сепаратистами. Сходство еще более усиливается от странного впечатления, создаваемого разрывом между почти отсутствующим взглядом молодых - как миниатюрных солдат, так и образцовых мини-жен - и торжественностью их одеяний", - подчеркивает журналист.

"В центре работ Михаль Челбин также находится ярко выраженная гендерная концепция образования", - комментирует автор статьи. "От мальчиков ожидают, что они выполнят свою роль воинов, в то время, как роль девочек сводится к декорациям", - поясняет фотограф. В дополнение к различиям в одежде и занятиях между мальчиками и девочками, фотограф упоминает уроки танцев, где идет подготовка к большому балу конца учебного года, который, по ее словам, является апогеем этой "ролевой игры", берущей начало из глубины веков".