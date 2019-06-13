Голунов свободен, Россия - нет

"Освобождение российского журналиста Голунова - это радостный единичный случай, но не прорыв в сторону большей конституционности", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Андреас Рюш.

Дело Голунова с самого начала вызывало сомнения в его достоверности. "Однако в России это, как правило, не является причиной воспрепятствовать уголовной юстиции, используемой в политических интересах. Еще в прошлом десятилетии дело финансового магната Михаила Ходорковского показало, что - при наличии необходимого волеизъявления со стороны государственной верхушки - для того, чтобы добиться обвинительного приговора, достаточно даже самого абсурдного обвинения", - указывает издание.

"Недавними примерами, иллюстрирующими произвол юстиции в путинском государстве, являются арест бывшего министра экономразвития Алексея Улюкаева, ставшего жертвой внутрирежимной междоусобицы, или отмеченные многочисленными несостыковками процессы против известного режиссера Кирилла Серебренникова и американского инвестора Майкла Калви. Грубые действия против последнего нанесли репутации России колоссальный ущерб, но несмотря на это власть имущие не могут положить конец трагедии. Слишком влиятельны группы заинтересованных, которые ждут для себя выгоды от натравливания правоохранителей, как легавых собак, на мешающих противников", - говорится в статье.

"В этой связи освобождение Голунова кажется лишь счастливым единичным случаем, а не прорывом в сторону большей конституционности, - отмечает Рюш. - Парадоксальным образом этот эпизод демонстрирует, что уголовная юстиция полностью подчинена политике. Не судья помог Голунову добиться своего права (...). Никто иной, как лично Путин, главный третейский судья в этом авторитарном государстве, вероятно, дал сигнал к освобождению".

"Но что сподвигло Кремль к тому, чтобы в этот раз дать отбой полиции? Значительную роль, несомненно, сыграла мощная реакция российских СМИ, чья солидарность с Голуновым охватила даже окологосударственные редакции. (...) Стоит учесть и еще один фактор: Голунов своими расследованиями разворошил осиное гнездо московского похоронного бизнеса, но для Кремля он, очевидно, был мелкой сошкой. Руководство страны предпочло остановить акт мести локальных функционеров, нежели чем нести ущерб от общественного недовольства", - полагает автор статьи.

"Для Голунова это оказалось счастливым стечением обстоятельств, для страны же вряд ли что-то поменяется, - заключает Рюш. - Репрессивный аппарат России продолжает работать, и уже в среду он был направлен на сотни граждан, пожелавших использовать свое право на свободу собраний".