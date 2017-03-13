Россия активизирует "международную деятельность" подлодок в Средиземном море и Гибралтарском проливе

"Еще одно "поле брани" на новой холодной войне, которую ведут НАТО и Россия, - это глубины Средиземного моря, где российский военный флот восстановил подводный потенциал в связи с войной в Сирии, но также в качестве элемента своей "международной деятельности", - пишет корреспондент ABC Эстебан Вильярехо со ссылкой на неназванных испанских военных.

"В случае с побережьями Испании присутствие подлодок, как правило, сводится к перемещениям через пролив и на подступах к нему. Однако из-за особенностей современных подлодок - их малозаметности для средств обнаружения - трудно в точности выяснить, операции какого типа они (пусть даже нерегулярно) осуществляют", - пояснили те же источники.

"Чтобы координировать ведение "противолодочной войны" силами средиземноморских стран - членов НАТО, военно-морские силы США, Италии, Франции, Греции, Турции и Испании участвуют в учениях Dynamic Manta 2017, которые начались сегодня и продлятся до 24 марта. К учениям также привлечены корабли и самолеты береговой охраны Канады, Великобритании, Германии и Норвегии. Учения проходят в центральном Средиземноморье, базой служит Сицилия", - сообщает Вильярехо.

"Хотя считается, что сейчас присутствие российских подлодок в Средиземном море не является постоянным, важно помнить о мощи этих боевых единиц - например, о случае в 2015 году, когда в Средиземном море крылатые ракеты "Калибр" были выпущены с подлодки "Ростов-на-Дону" по бастионам террористов вблизи Ракки, столицы самозваного "Исламского государства"*", - отметили источники среди испанских военных.

Источники в штабе военно-морских сил НАТО в Нортвуде (Великобритания) тоже подтвердили в беседе с ABC, что, по оценкам, в Средиземном море все больше российских подлодок. Автор цитирует слова этих неназванных источников: "В последние годы мы выявили активизацию подводной деятельности России в Северной Атлантике и Средиземном море. Кроме того, мы можем подтвердить, что налицо рост их возможностей: подлодки лучше оборудованы, их способность действовать скрыто возросла".

Испанские военные, кроме того, отметили, что различные средиземноморские страны обновляют свой подводный потенциал или планируют им обзавестись.

"По словам источников в отрасли, с которыми мы проконсультировались, Марокко, возможно, уже год ведет с Россией переговоры о приобретении своей первой подлодки", - говорится в статье.

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