Визитом в Москву мэр Берлина Мюллер хочет разморозить отношения

Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер желает возобновить отношения между столицами России и Германии, отношения которых заморожены уже несколько лет, сообщает газета Berliner Zeitung.

"Я не хочу затрагивать серьезные международные темы, но я желаю, чтобы мэры и города возобновили отношения", - заявил Мюллер.

В ходе трехдневного визита Мюллер встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет журналистка Хильдбруг Брунс. Немецкая делегация будет размещена в отеле "Ритц-Карлтон", который недавно попал в заголовки газет в связи с новым президентом США Дональдом Трампом: якобы именно там была сделана видеозапись секс-вечеринки с участием Трампа в 2013 году.

В программу Мюллера входит также открытие Дней берлинского кино, встречи с министром транспорта Москвы и с бывшими немецкими студентами, посещение различных социальных стартапов, Пушкинского музея. Кроме того, предусмотрена встреча с российскими оппозиционерами, добавляет автор статьи.