Путин - стратег? США дают о себе знать

"Динамичным свидетельством новой центральной стратегической роли России стало вчерашнее (10 марта. - Прим. ред.) завершение дипломатического тур де форса Владимира Путина, посвященного Ближнему Востоку", - пишет Паоло Валентино в итальянской газете Corriere della Sera. За 48 часов российский президент встретился в Москве сначала с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потом с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, говорится в статье.

"Главным фокусом обеих встреч была ситуация в Сирии, где Россия теперь уже по праву претендует на роль deus ex machina (лат. "бог из машины"; в переносном смысле - "чудесный избавитель". - Прим. ред.) в любом из возможных выходов из кризиса", - отмечает автор. После встречи с Эрдоганом, который вместе с Путиным и Ираном является одним из гарантов мирных переговоров в Астане, российский президент выразил "осторожный оптимизм по поводу того, что, объединяя усилия, подключая сюда других солидных игроков, в том числе и Соединенные Штаты, нам удастся эффективно способствовать укреплению режима прекращения огня и на этой почве перейти к полномасштабному политическому урегулированию", пишет издание.

Повестка встречи как с Нетаньяху, так и с Эрдоганом была более широкой и затрагивала обеспокоенность этих лидеров ролью Ирана в регионе, а также двусторонние экономические отношения, говорится в статье. "Посыл всеобъемлющей российской дипломатии на ближневосточной площадке не мог быть озвучен яснее", - считает автор.

Активность Путина на ближневосточной сцене, кажется, "пробудила американскую администрацию от ее первоначальной дремоты", подытоживает автор. "После обнародования дислоцирования 400 морпехов в Сирии в качестве подкрепления в окончательном наступлении против "Исламского государства"* в Ракке Госдепартамент объявил о саммите международной коалиции по борьбе с ИГИЛ* 22 марта в Вашингтоне", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.