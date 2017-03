13 марта 2017 г. Кимберли Дозиер | The Daily Beast Женщина-адмирал, устрашающая путинские подлодки Адмирал Мишель Ховард, возглавляющая командование ВМС США в Европе и Африке и базирующаяся в штабе объединенных сил НАТО в Неаполе, рассказала в интервью Кимберли Дозиер из американского издания The Daily Beast об инцидентах на море с участием российских сил, а также об отношениях с российскими военными. "Американский эсминец USS Porter патрулировал международные воды в Черном море в прошлом месяце, когда четыре российских военных самолета прожужжали на расстоянии 200 ярдов от корабля, - говорится в статье. - У капитана и экипажа было лишь несколько секунд, чтобы решить, стрелять в них, спровоцировав международный инцидент, или смотреть на то, как они проносятся мимо, выше и выше". По словам Ховард, четырехзвездочного адмирала, это делалось с целью дать понять: "мы видим, это наше пространство" - и дать сигнал: "мы не думаем, что вы должны быть здесь". Говоря о подобных инцидентах, адмирал заявила изданию: "Мы в международных водах... Мы входим в НАТО... Поэтому мы там будем". "Это предвещает впереди еще более интересные времена и ставит под сомнение мнение о том, что более дружелюбная к Москве администрация Трампа может убедить российского президента Владимира Путина отказаться от его миссии по возвращению России статуса супердержавы", - полагает журналистка. Ховард ощущает себя как в фильме "Назад в будущее" - она словно вернулась во времена "холодной войны", когда по окончании Военно-морской академии США она впервые вышла в море в качестве юного мичмана, говорится в статье. "Наши силы были больше, поэтому взаимодействия были чаще", однако принципы, имеющие место во время этих международных сближений в море, остаются прежними, рассказала адмирал. "Вы смотрите на различные типы наступательного военного оборудования, приближающегося к вам... и решаете, действительно ли оно направленно на меня, затем, кто это, и потом, угрожает ли оно мне", - пояснила Ховард. В эру "холодной войны" США и СССР заключили Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море (1972 год), согласно которому стороны должны следовать международным морским правилам во время взаимодействия друг с другом и встречаться раз в год, чтобы обсуждать предполагаемые нарушения, говорится в статье. "Этот пережиток "холодной войны" все еще в действии", - сообщает автор. Весной адмирал Ховард проведет в своей штаб-квартире очередную встречу в рамках соглашения, хотя газете не удалось получить оперативное подтверждение от посольства России в Вашингтоне, состоится ли эта встреча. "Ховард с нетерпением ждет возможности изложить американскую точку зрения в своей прямолинейной и деловой манере, предвидя, что она, вероятно, будет одной из немногих высокопоставленных женщин-военных в комнате, - продолжает автор. - Она к этому привыкла". Ховард была первой афроамериканкой, ставшей капитаном военного судна, четырехзвездочным адмиралом ВМС США, а также первой женщиной на должности заместителя руководителя военно-морских операций США. Ховард вспоминает об одной из первой встреч с русскими во время потеплениях в российско-американских отношениях после распада СССР, когда российский авианосец "Адмирал Кузнецов" и американское судно вместе патрулировали воды у побережья Албании в 1996 году. В честь 200-летия российского флота российский и американский капитаны организовали экскурсии на свои корабли для противоположенной стороны. Ховард, второе лицо после капитана, показывала русским корабль. Она вспоминает, как один русский офицер не мог поверить, что она действительно "номер два": "Они как будто думали, что женщины были вроде "потемкинской деревни", чтобы продемонстрировать интеграцию полов". В конце концов, Ховард предложила показать свою каюту, так как размер каюты соответствует рангу в ВМС, и только тогда россиянин наконец поверил, что она была вторым лицом на корабле. Тогда они начали говорить по-английски без переводчицы о его семье и жизни в море. "Это было здорово", - вспоминает Ховард. В последний раз Ховард встречалась в российскими капитанами в море в 2010-м, во время военных учений НАТО. Тогда ей довелось столкнуться с молодым российским капитаном и посетить его корабль, и эта встреча "вселяет в нее надежду", поделилась она. "Я думаю, для России и США важно быть в хороших отношениях", - сказал тот капитан, добавив, что "хочет мира для своих сыновей". "Американская женщина-адмирал с ним абсолютно согласна", - пишет автор. "Нужно помнить о том, что мы не в состоянии войны", - подчеркнула она. "Россия и США имеют, по крайней мере, одну общую цель: мы хотим уничтожить ИГИЛ*, поэтому мы все должны быть в состоянии вести действия на одной территории". "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Daily Beast