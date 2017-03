13 марта 2017 г. Катрин Хилле | Financial Times Путин бросает опытных дипломатов на разработку новой глобальной повестки дня Согласно законодательству, сегодня Юрий Ушаков, советник президента РФ по внешней политике, должен уйти в отставку, утверждает Financial Times, поясняя, что Ушакову исполняется 70 лет. "В последнее время среди российских дипломатов шли толки о том, кто станет его преемником. Андрей Денисов, посол в Китае? Или, возможно, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков?" - пишет корреспондент британского издания Катрин Хилле. "Но теперь Кремль отмалчивается", - утверждает автор. Профессор МГИМО Валерий Соловей говорит: "Рассчитывайте, что он останется на своем посту, как минимум, еще на год. Пока в российско-американских отношениях все так неопределенно, Путин его не отпустит". По мнению газеты, роль "рулевого" в условиях противостояния России и Запада, а также усилия по восстановлению статуса России как мировой державы сейчас осуществляет дипломатический аппарат, "созданный в советский период и укомплектованный людьми, чьи умения оттачивались в советскую эпоху". "Главная причина недавних успехов нашей дипломатии - слабость Запада, и наш президент хорошо умеет быстро принимать решения о приходе в любое место, где есть вакуум, - говорит Вениамин Попов, ранее служивший послом в Йемене, Ливии и Тунисе. - Мы способны действовать так проворно, потому что в СССР наши дипломаты получили очень хорошее образование, накопили непревзойденный опыт, в нашей команде есть стабильность". Но после распада СССР дипломатическое ведомство с трудом удерживало дипломатов среднего звена и мало привлекало молодежь, поскольку в частном секторе зарплаты были выше. "Сегодня молодые снова жаждут стать дипломатами, - говорит Попов. - Но нам не хватает сотрудников среднего возраста". Десятки российских дипломатов давно вступили в пенсионный возраст, отмечает издание. Источники говорят, что министр иностранных дел РФ Лавров превратил дипломатическую службу в "сеть старых однокашников", отмечает издание. "Он знаком со всеми, он просто берет телефон и звонит послу или специалисту, который ему нужен, и они сразу же понимают, что он имеет в виду", - говорит Соловей. Газета отмечает: "Западные дипломаты предостерегают: дефицит относительно молодых деятелей на высоких дипломатических постах создает риск, что Москва неправильно оценит развитие событий в политике или экономике". "МИД развеял эти опасения, заявив, что сотрудников отбирают по их "профессиональным и личным качествам". Министерство заявило, что постоянное обучение всех его дипломатов, вне зависимости от возраста, гарантирует, что их держат в курсе "требований, предъявляемых современностью к дипломатической службе", говорится в статье. Источник: Financial Times