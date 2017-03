13 марта 2017 г. Патрик Уинтур | The Guardian Неспокойные воды: Норвегия продолжает наблюдать за арктическими маневрами России "Если в Европе и существует место, где может возникнуть самая оправданная озабоченность таинственными отношениями Дональда Трампа с Москвой, то это продуваемый всеми ветрами прибрежный город Будё, расположенный за Северным полярным кругом в Норвегии", - пишет The Guardian. В нескольких минутах езды к северу от Будё находится Объединенный военный штаб Норвегии (ОВШН), который иногда называют северными воротами НАТО, сообщает автор статьи Патрик Уинтур. Штаб расположен на полпути между Осло и Киркенесом, городом, находящимся ближе всего к 122-мильной границе Норвегии с Россией, отмечает он. "Расположенный в конце длинного, покрытого побелкой туннеля, выдолбленного в скале в 1963 году, ОВШН - это экстраординарная конструкция, имеющая четыре этажа, снабженная новейшей аппаратурой наблюдения, передающей изображения того, что происходит на берегу, на пограничных постах и даже передачи "Аль-Джазиры" в помещения с рядами экранов. Одновременно ведется наблюдение более чем за 1 тыс. судов", - говорится в статье. Командующий ОВШН генерал-лейтенант Руне Якобсен объясняет, что подземная крепость, построенная базой под управлением нацистских оккупантов в годы Второй мировой войны, считалась местом, где норвежские ВС могли бы пережить ядерную атаку Советского Союза. "Довольно долгое время этот штаб казался немного устаревшим. Сейчас он вновь не кажется такой уж плохой идеей", - говорит он. "Москва создает флот из все более совершенствующихся субмарин и самолетов, которые проходят испытания в Северной Атлантике наряду с высокоточными ракетами дальнего радиуса действия. Существуют опасения, что НАТО может утратить способность перекрыть российскому флоту доступ к Северной Атлантике, и Россия сможет блокировать или сорвать переброску американских сил в Европу", - пишет издание. "Мы не находимся в конфликте с Россией, и у нас никогда не было пограничных споров с ней в течение тысячи лет, но после случая с Украиной мы изменили свою позицию, - говорит Якобсен. - Они очень быстро создают новые силы и средства, особенно субмарины. Если мы оставим вакуум, они его заполнят". Высокопоставленный представитель министерства обороны поясняет: "Мы - государство с населением всего лишь в 5 млн человек, но мы находимся на границе с крупнейшей в Европе концентрацией не связанных с Западом сил. Модернизированный Северный флот является основным стратегическим средством сдерживания России, ее главным ядерным бастионом и обладает способностью сдерживать и атаковать США. Это также область, где проходят испытания наиболее секретного стратегического оружия России. У нас есть все возможности для того, чтобы следить за этим". "С 2008 года они восстанавливают базы в Арктике, модернизируют свои самолеты, подводные лодки и ракеты дальнего радиуса действия. На Украине мы увидели, что их мобильность совершенно иная, чем в прошлом. В Сирии они продемонстрировали, что могут провести экспедиционную операцию, невиданную с 1979 года. Запуская ракеты с Каспийского моря, они тем самым давали понять, что они могут стрелять откуда угодно. Они пытаются задушить политический прогресс. В нашей собственной стране они продемонстрировали способность вмешиваться в политику и экономику через киберпространство", - говорит министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сёрейде. Высокопоставленные сотрудники министерства обороны Норвегии в неофициальном порядке еще более откровенно говорят об изменении позиций России, утверждая, что "путинизм" - это узнаваемая, хотя и оппортунистическая, посткоммунистическая система взглядов. "Это националистическая антилиберальная идеология, которая нашла готовый рынок сбыта в Европе. Снова ведется поиск сфер влияния", - говорят они. "Мы охраняем северные ворота от лица альянса", - утверждает Сёрейде. Источник: The Guardian