В Ливии неофициальные российские военные силы действуют в зоне, подконтрольной генералу Хафтару

"Россия стала активной стороной в Ливии: она ведет переговоры с Фаизом Сараджем, премьер-министром правительства национального единства Ливии, при этом поддерживая его соперника на востоке - командующего Ливийской национальной армией генерала Халифу Хафтара. По данным, раскрытым агентством Reuters, поддержка Хафтара доходит до того, что Россия отправляет на место своих "неофициальных" военнослужащих", - пишет журналистка Сана Харб в Al Huffington Post.

"Дюжина российских частных военных компаний отправила людей, которые действовали до февраля в восточной части Ливии, находящейся под контролем Хафтара, сообщило в воскресенье агентство Reuters, ссылаясь на директора одной фирмы, которая наняла эти компании", - передает автор статьи.

"По данным этого источника, присутствие российских "контрактников" является обычной "торговой сделкой". Однако, как обнаружило агентство Reuters, отправка этих неофициальных военнослужащих была бы невозможна без санкции Москвы", - говорится в статье.

Олег Криницын, директор частной военной компании РСБ-Групп, сообщил, что он задействовал агентства, которые отправляли людей на восток Ливии в 2016 году, и что они были отозваны в феврале, после того как выполнили свою миссию.

"По его словам, миссия военных состояла в разминировании промышленного объекта в районе города Бенгази, подконтрольного войскам генерала Хафтара", - информирует журналистка.

"Криницын указал, что его компания не работает с Минобороны РФ, но у нее были "консультации" с Министерством иностранных дел РФ. Российские военнослужащие, нанятые частными военными компаниями, не принимали участия в боевых действиях, - заверил он. - Они были снабжены оружием, полученным в Ливии".

Тем не менее, подчеркнул он, люди, отправленные на место, были готовы нанести ответный удар в случае нападения - "чтобы защитить себя и жизнь наших клиентов". "По правилам военной науки, за атакой должна последовать контратака. Это означает, что мы должны будем уничтожить врага", - сказал Криницын.

"В 2016 году, - информирует журналистка, - Россия дважды принимала генерала Халифу Хафтара. В начале марта премьер-министр правительства национального единства Ливии Фаиз Сарадж также был принят в Москве Сергеем Лавровым".

"Подобно Египту, Россия открыто делает ставку на Хафтара, вовлеченного в битву против исламистов и проявившего себя как "последовательный человек", что нравится Москве", - отмечает Харб.

"То, что Москва ориентируется на Хафтара, проявилось в мае 2016 года, когда 4 млрд ливийских динаров (приблизительно 3 млрд долларов) поступило на счет центрального банка Тобрука, расположенного в Эль-Байде (на востоке Ливии)", - пишет журналистка.