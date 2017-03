13 марта 2017 г. Обзор прессы | Inopressa Скандал вокруг предполагаемых "российских связей" окружения Трампа: новые обвинения и смелые прогнозы Американская пресса сообщает, что советник Дональда Трампа Роджер Стоун сознался в контактах с загадочным Guccifer 2.0 - самопровозглашенным взломщиком серверов Национального комитета Демократической партии. Сенатор Маккейн считает, что подобные сведения о приближенных Трампа будут всплывать и впредь: "Ждите, упал далеко не последний ботинок - их будет еще много". "Советник Трампа контактировал в "Твиттере" с фигурой, связанной с русскими" - утверждает The New York Times в заголовке статьи, опубликованной 11 марта. "Роджер Дж. Стоун-мл., который десятки лет время от времени становился советником Трампа, признал, что контактировал в "Твиттере" с Guccifer 2.0, загадочной интернет-фигурой, которая, как считалось, была прикрытием для сотрудников российской разведки", - пишут журналисты Мэттью Розенберг и Мэгги Хаберман. "Это первый случай, когда кто-либо, связанный с Трампом, подтвердил факт любых контактов с Guccifer 2.0, который называл себя румынским хакером и объявлял хакерскую атаку на Национальный комитет Демократической партии (D.N.C.) своей заслугой", - говорится в статье. "Но Стоун уверял в интервью, что контакт был кратким и сводился к обмену несколькими прямыми сообщениями спустя долгое время после взлома компьютеров комитета", - подчеркивают авторы. "Даже если он российский агент, мой мимолетный диалог с ним произошел после того, как он опубликовал материалы D.N.C., - сказал Стоун в субботу. - Был только один диалог с ним. Последующих диалогов у меня не было". Стоун сказал, что диалог состоялся после того, как 5 августа прошлого года он опубликовал на Breitbart News статью о хакерской атаке. "После того, как "Твиттер" заблокировал аккаунт Guccifer 2.0, Стоун разместил текст против "цензуры", а позднее вступил в "безобидный", как он выразился, диалог в форме прямых сообщений", - говорится в статье. "Чтобы сговориться, понадобилась бы машина времени, а, как я сказал вчера, Путин пока не отладил машину времени до совершенства", - заявил Стоун. Газета напоминает: "Официальные лица США заявили, что Стоун - один из нескольких советников Трампа, которых проверяют из-за их связей с Россией. В августе Стоун написал в "Твиттере", что Джон Д. Подеста, глава избирательного штаба Хиллари Клинтон, скоро тоже "будет взят за жабры". Спустя несколько недель сайт WikiLeaks начал публиковать электронные письма Подесты, добытые путем взлома. Их ежедневная огласка, как считалось, нанесла ущерб предвыборной кампании". Стоун ушел из штаба Трампа летом 2015 года. "Он все еще иногда консультирует Трампа и разделяет его мнение, что утверждения демократов о сговоре штаба с Россией - клевета", - пишет издание. "Это охота на ведьм, - сказал Стоун. - Худшая форма маккартизма. Похоже, кто не за ядерную войну с Россией из-за Сирии, тот, должно быть, предатель". "Маккейн прогнозирует, что в истории о связях Трампа с Россией "упадет еще много ботинок", - эту цитату выносит в заголовок The Washington Times. Сенатор Маккейн, один из ведущих республиканцев, говорил о расследовании этих предполагаемых связей, поясняет журналист Бен Вольфганг в статье от 12 марта. В интервью CNN в воскресенье Маккейн призвал Конгресс вызвать приближенных Трампа для так называемой "дачи показаний" на заседаниях. Он заявил, что Роджер Стоун, сознавшийся в общении с хакерами, должен ответить на вопросы в Конгрессе. "Есть масса вещей в наших отношениях с Россией, которые меня очень тревожат, - сказал Маккейн. - Масса аспектов всех этих отношений с Россией и Владимиром Путиным требует более внимательной проверки, и, по-моему, американский народ пока получил не все ответы. Собственно, я думаю, что упадет еще много ботинок этой сороконожки". Со своей стороны, "Стоун в интервью нашей газете в пятницу признал, что в прошлом году неофициально общался с фигурой Guccifer 2.0, но уверял, что разговоры были "совершенно безобидными", напоминает издание. Разговор "был таким поверхностным, кратким и банальным, что я его позабыл", заявил Стоун. Газета сообщает: "Согласно копиям разговоров, предоставленным нашему изданию, в сообщении от 14 августа Стоун написал, что "восхищен" тем, что после недолгой блокировки "Твиттер" восстановил аккаунт Guccifer 2.0. Спустя два дня Стоун снова написал на этот аккаунт в "Твиттере" личное сообщение и попросил его перепостить написанную им колонку о перспективе "фальсификаций" на президентских выборах. Guccifer 2.0 писал Стоуну в ответ, выражая в сообщениях свое восхищение им".